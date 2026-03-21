Mesfushori i talentuar me prejardhje nga Kosova, Erblin Osmani ka debutuar në Bundesliga si 16-vjeçar për Bayern Munichun.

Osmani që luan në pozitën e mesfushorit defansiv u inkuadrua në minutën e 87-të për të zëvendësuar Leon Goretzkan.

Kjo ishte hera e parë që talenti luan në ekipin e parë të Bayernit, derisa u stërvit me ta javë më parë.

16-vjeçari ka lënë mbrësa pozitive në ato stërvitje me ekipin e parë kësisoj edhe Vincente Kompany i dha minuta në përballjen ndaj Union Berlin, ku Bayerni po fitonte me rezultat 4-0.

Mbetet të shihet se nëse Osmani do të arrijë të gjejë vend në ekipin e parë të "Bavarezzëve".

