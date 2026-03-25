"E droguan, e dehën dhe pastaj e çuan në një apartament", mesfushori akuzohet për përdhunimin e 19-vjeçares
Ndërsa pjesa më e madhe e ekipit kolumbian Atletico Nacional ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke u përgatitur për një ndeshje miqësore kundër Cruz Azul, shpërtheu një skandal i madh.
Konkretisht, u shfaqën lajme shqetësuese në lidhje me çështjen penale kundër njërit prej lojtarëve të tyre, Nicolas Rodriguez.
Mesfushori dyshohet se u denoncua për përdhunim, dhe informacioni në lidhje me akuzën shumë të rëndë u publikua nga gazetari Alejandro Pino Calad në emisionin La Titular.
Një ankesë zyrtare kundër Rodriguez u ngrit nga një vajzë 19-vjeçare dhe, sipas deklaratës së saj, lojtari dhe dy persona të tjerë dyshohet se e kanë dehur, e kanë çuar në një apartament dhe e kanë përdhunuar disa herë.
Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, fue denunciado en Fiscalía por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir (léase, violación) vía @somoslatitular https://t.co/JAp7xDQUuE
— Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) March 24, 2026
Rasti kualifikohet si sulm seksual ndaj një personi të paaftë për t'i rezistuar dhe thuhet se ka prova të tilla si mesazhe në një pajisje celulare.
"Ajo ishte e droguar, e dehur dhe e përdhunuar", tha avokati i viktimës, Francisco Bernate.
Nacional nuk ka komentuar ende për këtë rast, dhe as lojtari nuk ka komentuar. /Telegrafi/