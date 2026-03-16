E ardhmja e Thuram larg Interit, ai kërkohet në Spanjë dhe Arabi
Sulmuesi francez Marcus Thuram duket se po përballet me një periudhë të vështirë te Interi, me raportet që sugjerojnë një largim të mundshëm gjatë afatit veror.
Rënia e formës së Thuramit është arsyeja kryesore e shqetësimeve, pasi sulmuesi 28-vjeçar është dukur si një guaskë e vetes së tij të mëparshme që nga fillimi i vitit.
Një golashënues i besueshëm dhe element kyç i Interit në sulm, Thuram po përpiqet të rifitojë nivelin e tij të mëparshëm.
Faktori i moshës dhe disa probleme fizike gjithashtu ndikojnë, ndërsa Interi planifikon të ndërtojë të ardhmen rreth Francesco Pio Esposito, i cili është i ri dhe energjik, duke e parë si zëvendësues të mundshëm për 28-vjeçarin.
telegrafi.com
Sipas raportimeve të Tuttosport, Thuram ka marrë një ofertë të konsiderueshme nga Liga Profesionale Saudite, ndërsa interesim për sulmuesin ka shfaqur edhe FC Barcelona.
E ardhmja e francezit duket larg Interit, derisa lideri aktual i Serie A synon që nga shitja e tij të fitoj rreth 60 milionë euro. /Telegrafi/