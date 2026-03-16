Sulmuesi francez Marcus Thuram duket se po përballet me një periudhë të vështirë te Interi, me raportet që sugjerojnë një largim të mundshëm gjatë afatit veror.

Rënia e formës së Thuramit është arsyeja kryesore e shqetësimeve, pasi sulmuesi 28-vjeçar është dukur si një guaskë e vetes së tij të mëparshme që nga fillimi i vitit.

Një golashënues i besueshëm dhe element kyç i Interit në sulm, Thuram po përpiqet të rifitojë nivelin e tij të mëparshëm.

Faktori i moshës dhe disa probleme fizike gjithashtu ndikojnë, ndërsa Interi planifikon të ndërtojë të ardhmen rreth Francesco Pio Esposito, i cili është i ri dhe energjik, duke e parë si zëvendësues të mundshëm për 28-vjeçarin.

telegrafi.com

Sipas raportimeve të Tuttosport, Thuram ka marrë një ofertë të konsiderueshme nga Liga Profesionale Saudite, ndërsa interesim për sulmuesin ka shfaqur edhe FC Barcelona.

E ardhmja e francezit duket larg Interit, derisa lideri aktual i Serie A synon që nga shitja e tij të fitoj rreth 60 milionë euro. /Telegrafi/

Serie A Futboll Ndërkombëtare Sport Ekipet Inter
telegrafi sport app