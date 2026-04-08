E ardhmja e Rashfordit në dyshim, ylli i Serie A mund ta zëvendësojë
Barcelona pritet të jetë aktive në afatin kalimtar gjatë verës, me objektivin kryesor për të përforcuar krahun e majtë të sulmit, megjithatë, ende nuk ka një vendim të qartë mbi profilin që do të synohet.
Në fillim të vitit 2026, dukej pothuajse e sigurt se marrëveshja e huazimit të Marcus Rashford do të bëhej e përhershme.
Klubi katalanas ka mundësinë të aktivizojë opsionin e blerjes për rreth 30 milionë euro këtë verë, por së fundmi ka pasur dyshime në rritje mbi këtë vendim.
Sipas raportimeve, drejtuesit e klubit do të zhvillojnë një takim me agjentin dhe vëllain e lojtarit për të sqaruar situatën.
Në të njëjtën kohë, Barcelona po shqyrton edhe alternativa të tjera më të reja ose më ekonomike, si Andreas Schjelderup, Ez Abde dhe Jan Virgili.
Sipas raportimeve nga media italiane, të cituara nga shtypi katalanas, Rafael Leao i është ofruar Barcelonës si një opsion për këtë verë.
Sulmuesi i Milanit duket se ka humbur vendin e tij të padiskutueshëm në formacion dhe klubi italian është i gatshëm ta shesë, pavarësisht se kontrata e tij është e vlefshme deri në vitin 2028.
Çmimi i tij mund të zbresë deri në 50 milionë euro, një shumë që mund të konsiderohet e përballueshme për katalanasit.
Barcelona ka qenë e lidhur edhe më parë me Leaon, sidomos gjatë periudhës kur po ndiqte transferimin e Nico Williams.
Në atë kohë, vlera e portugezit arrinte deri në 100 milionë euro, duke e bërë të paarritshëm financiarisht.
Për më tepër, drejtori sportiv Deco kishte shprehur rezerva për angazhimin defensiv të lojtarit, ndërsa presidenti Joan Laporta besohet se e vlerëson shumë profilin e tij.
Këtë sezon, Leao ka regjistruar 10 gola dhe 2 asistime në 25 paraqitje me Milanin, por vetëm në 20 prej tyre ka qenë titular, një statistikë që reflekton uljen e rolit të tij në skuadër.
Barcelona mbetet në fazë vlerësimi për opsionet në dispozicion, ndërsa vendimi përfundimtar për repartin ofensiv pritet të merret në muajt në vijim. /Telegrafi/