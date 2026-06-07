Kërcënimi ndaj Sveçlës, policia sekuestron katër armë në Zubin Potok
Policia e Kosovës ka sekuestruar katër armë të gjata gjatë bastisjeve të realizuara në dy lokacione në veri të vendit, në kuadër të hetimeve për një rast kanosjeje ndaj ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.
Sipas njoftimit, aksioni policor është zhvilluar pas pranimit të informatave për një rast kanosjeje të ndodhur ditë më parë, ku i dyshuari përmendet si shtetas kosovar i nacionalitetit serb.
Në bastisjet e realizuara në komunën e Zubin Potok, janë gjetur dhe konfiskuar katër armë të gjata të llojeve të ndryshme.
“Në njërin lokacion janë hasur tri armë, përderisa në lokacionin e dytë një armë”, thuhet në njoftim
Dy prej armëve kanë qenë me leje, ndërsa dy të tjera pa leje, bëhet e ditur në njoftimin zyrtar.
Sipas policisë, personi i dyshuar për kanosje dyshohet se aktualisht ndodhet jashtë vendit, ndërsa hetimet po vazhdojnë në bashkëpunim me organet e drejtësisë.
Armët e sekuestruara janë marrë nga njësitet relevante policore dhe rasti është ende në hetim. /Telegrafi/