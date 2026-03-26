Dyshohet se u vodh në Gjermani, sekuestrohet një veturë në vlerë prej 250 mijë euro në Shqipëri - i dyshuari në kërkim
Sipas një njoftimi për media thuhet se është identifikuar si ëhstë shpallur në kërkim 34-vjeçari që dyshohet se ka trafikuar automjetin, në Shqipëri, me qëllim shitjen.
“Si rezultat i punës hetimore dhe operacionale, kryer në vijim të operacionit ‘Stolen line’, me objektiv goditjen e rasteve të trafikimit në Shqipëri, të automjeteve të vjedhura jashtë shtetit, specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme konstatuan një tjetër rast në këtë fushë. Në vijim të veprimeve për këtë rast, u sekuestrua 1 automjet tip ‘Mercedes-Benz AMG G63’, me vlerë rreth 250 000 euro, pasi nga verifikimet rezultoi i vjedhur në Gjermani”, thuhet në njoftim.
Tutje bëhet e ditur se nga veprimet hetimore u identifikua dhe u shpall në kërkim shtetasi A. L., 34 vjeç, i cili dyshohet se e ka trafikuar këtë automjet, në Shqipëri, me qëllim shitjen.
"Punohet për kapjen e 34-vjeçarit dhe dokumentimin e plotë të rastit. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme", thuhet në njoftim.