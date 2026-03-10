Një person është arrestuar nën dyshimin për kryerje të sulmit seksual ndaj një të miture.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 18.02.2026, në Prishtinë.

Tutje bëhet e ditur se i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

“Prishtinë 18.02.2026, 16:50. Lidhur me rastin është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar nën dyshimin për kryerje të veprës së lartcekur ndaj viktimës së mitur femër kosovare, i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/

