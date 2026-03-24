Dyshemeja që po e zëvendëson laminatin - më e ngrohtë, më e lirë dhe më e qëndrueshme
Më e butë, më e qetë dhe më ekonomike – zgjidhja që po preferohet gjithnjë e më shumë nga familjet
Laminati për vite me radhë është konsideruar një nga zgjidhjet më të njohura për dysheme në banesa. Njerëzit e kanë zgjedhur me dëshirë për shkak të pamjes që i ngjan drurit, por edhe për shkak të montimit relativisht të thjeshtë. Megjithatë, vitet e fundit gjithnjë e më shpesh po flitet për një alternativë tjetër – linoleumin modern me shtresë filci, i cili sipas mjeshtërve dhe specialistëve të rinovimit mund të zgjidhë një sërë problemesh që shpesh paraqiten te laminati.
Karakteristika kryesore e kësaj dyshemeje, që po e zëvendëson gjithnjë e më shumë laminatin, është shtresa e trashë e filcit, e cila shërben si izolim termik. Falë kësaj, dyshemeja është dukshëm më e ngrohtë krahasuar me laminatin klasik. Edhe kur vendoset mbi bazë betoni, sipërfaqja mbetet e këndshme për ecje zbathur, sidomos gjatë muajve të ftohtë.
Një tjetër avantazh i madh i këtij trendi të ri është qetësia. Filci zbut zhurmën e hapave dhe të rënies së objekteve, kështu që dyshemeja nuk jehon, siç ndodh shpesh me laminatin. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në ndërtesa ku dëgjueshmëria midis kateve është e lartë.
Arsyeja e tretë pse shumë njerëz e zgjedhin këtë lloj dyshemeje është montimi i thjeshtë. Linoleumi vjen në rrotull, mjafton të shtrihet në dysheme, të lihet pak kohë të drejtohet dhe më pas të pritet teprica përgjatë skajeve. Në shumicën e rasteve materiali fiksohet me shirit anësor ose me shirit ngjitës dyanësor. Për një dhomë prej rreth 18 deri në 20 metra katrorë zakonisht nevojitet rreth një orë punë, transmeton Telegrafi.
Ku është më mirë të vendoset kjo dysheme
Specialistët rekomandojnë linoleumin me shtresë filci kryesisht për dhomat e gjumit, dhomat e qëndrimit dhe dhomat e fëmijëve. Në këto hapësira shfaqen më mirë përparësitë e tij kryesore – butësia, ngrohtësia dhe izolimi i mirë akustik. Mund të vendoset edhe në korridore, por në këtë rast është e rëndësishme të zgjidhen modele me shkallë më të lartë rezistence ndaj konsumimit, si klasat 32 ose 33. Dysheme të tilla i përballojnë më mirë papastërtitë, rërën dhe përdorimin e përditshëm intensiv. Për kuzhina dhe banjo ekzistojnë variante të veçanta që janë rezistente ndaj lagështisë dhe kanë shtresë mbrojtëse me trashësi së paku 0.3 milimetra. Nëse vendosen siç duhet, mund të përballojnë pa problem pastrimin e rregullt dhe derdhjet e rastit të ujit.
Çfarë duhet të keni parasysh gjatë blerjes
Gjatë zgjedhjes së kësaj dyshemeje, specialistët këshillojnë t’i kushtohet vëmendje tre faktorëve kryesorë. I pari është klasa e rezistencës ndaj konsumimit. Për një banesë standarde zakonisht mjafton klasa nga 23 deri në 31, ndërsa për korridore dhe hapësira më të frekuentuara rekomandohet klasa 32 ose 33. Parametri i dytë i rëndësishëm është trashësia e shtresës mbrojtëse. Konsiderohet se vlera optimale është 0.3 milimetra ose më shumë, sepse shtresa më e trashë nënkupton konsumim më të ngadaltë të sipërfaqes. Faktori i tretë është cilësia e bazës. Filci i dendur dhe cilësor e bën dyshemenë më të butë, më të ngrohtë dhe përmirëson edhe më shumë izolimin akustik.
Sot prodhuesit ofrojnë linoleum me dizajne të ndryshme – nga imitimi i drurit dhe gurit deri te parketi. Vizualisht, këto dysheme shpesh duken pothuajse njësoj si materialet më të shtrenjta, por janë dukshëm më ekonomike dhe shumë më të shpejta për t’u vendosur.
/Telegrafi/