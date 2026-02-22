Dy të arrestuar në Podujevë për pengim të zyrtarëve policorë gjatë kryerjes së detyrës
Dy persona janë arrestuar në Podujevë nën dyshimin se kanë penguar zyrtarët policorë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 21 shkurt rreth orës 00:09 në rrugën Met Podujeva, ku dy të dyshuarit meshkuj kosovarë kanë kundërshtuar kontrollin policor derisa ndodheshin në veturë, në prani të tre dëshmitarëve.
Gjatë incidentit, dy zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime të lehta trupore dhe kanë pranuar tretman mjekësor, ndërsa edhe të dyshuarve u është ofruar ndihmë mjekësore në stacion policor.
Pas intervistimit dhe me urdhër të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa lidhur me rastin është njoftuar edhe Inspektorati Policor i Kosovës. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals