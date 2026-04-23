Dy raste të kontrabandës me mallra, një i arrestuar dhe një i liruar në Kamenicë e Han të Elezit
Policia e Kosovës ka raportuar për dy raste të ndara të kontrabandimit me mallra që kanë ndodhur në rajonin e Kamenicës dhe në Hanit të Elezit.
Në rastin e parë, në fshatin Hodonovc të Kamenicës, njësitet policore kanë ndaluar një traktor të cilin e drejtonte një person i dyshuar. Gjatë kontrollit është konstatuar se ai po transportonte pajisje për traktor të dyshuara si të kontrabanduara.
“Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar, ndërsa traktori dhe malli i kontrabanduar janë konfiskuar”, thuhet në raport.
Ndërkohë, në rastin e dytë në Gorancë të Hanit të Elezit, policia ka arrestuar një shtetas të Maqedonisë së Veriut, i dyshuar për kalim të paligjshëm të kufirit dhe kontrabandë me mallra.
“I dyshuari ka hyrë përmes rrugëve ilegale nga Maqedonia e Veriut në Republikën e Kosovës. Gjatë kontrollit në veturën e tij janë gjetur mallra të ndryshme të dyshuara për kontrabandë në vlerë të konsiderueshme”, thuhet në njoftim.
Sipas Policisë, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa vetura dhe malli i kontrabanduar janë sekuestruar. /Telegrafi/