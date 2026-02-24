Dy klubet e Ligës Premier që duan të nënshkruajnë me Mastantuonon
Dy klube të Ligës Premier, Tottenham Hotspur dhe Brighton, po interesohen seriozisht për talentin argjentinas Franco Mastantuono, i cili aktualisht është pjesë e Real Madridit.
Lojtari 18-vjeçar nuk ka pasur shumë hapësirë këtë sezon dhe largimi i tij gjatë verës duket një mundësi reale.
Mastantuono u transferua te Real Madridi nga River Plate në verën e vitit 2025 dhe konsiderohet një nga talentet më premtues të brezit të tij.
Megjithatë, ai ka luajtur pak minuta dhe dëshiron më shumë rol në fushë për të treguar potencialin e tij.
Tottenham thuhet se është në avantazh dhe po përgatit një ofertë rreth 50 milionë euro.
Klubi londinez beson se ai mund të sjellë shpejtësi dhe kreativitet në sulm.
Nga ana tjetër, Brighton është i njohur për afrimin e lojtarëve të rinj me potencial dhe e sheh Mastantuonon si një investim për të ardhmen.
Interi dhe Real Madridi po shqyrtojnë një marrëveshje të madhe për një lojtar që vlen 45 milionë euro
Real Madridi ka kontratë me të deri në vitin 2031, por nëse vjen një ofertë e mirë financiare, drejtuesit mund të pranojnë shitjen.
Edhe pse statistikat e tij këtë sezon janë modeste, ai ka treguar cilësi sa herë që ka luajtur dhe ka marrë edhe ftesa nga Kombëtarja e Argjentinës.
Tani mbetet për t’u parë nëse Mastantuono do të qëndrojë për të luftuar për një vend në Madrid, apo do të zgjedhë një aventurë të re në Angli, ku mund të ketë më shumë minuta dhe rol më të rëndësishëm në skuadër. /Telegrafi/