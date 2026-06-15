Dy gola kundër vendit të origjinës, por Ayari befason me festën e tij
Yasin Ayari ishte një nga protagonistët kryesorë në fitoren bindëse 5-1 të Suedisë ndaj Tunizisë në Kupën e Botës FIFA 2026, duke shënuar dy herë në një paraqitje të jashtëzakonshme në Grupin F.
Mesfushori i Brighton realizoi fillimisht një gol të bukur që hapi ndeshjen, përpara se të vuloste rezultatin në minutën e 96-të me një goditje të fuqishme nga distanca, duke e dërguar topin në këndin e sipërm të portës dhe duke lënë portierin pa asnjë shans reagimi.
Megjithatë, pas golit spektakolar që e ngriti stadiumin në këmbë, reagimi i golashënuesit ishte i qetë. Ayari refuzoi ta festonte golin nga respekti për kundërshtarin e tij.
Ndërkohë, te goli i dytë festa e tij ishte më e shprehur dhe më e madhe, por sërish ai u tregua i përmbajtur, duke shmangur ekzagjerimet.
Ky lojtar ndërkombëtar suedez është me prejardhje tuniziane. Edhe pse ka lindur në Suedi dhe luan për vendin e zgjedhur të saj, rrënjët e familjes së tij janë të lidhura me Tunizinë. Me gjestin e tij, ai tregoi respekt për vendin e paraardhësve të tij.
Yasin Ayari scored a banger for Sweden vs. Tunisia but chose not to celebrate out of respect for his father's country of birth 🇸🇪🇹🇳 pic.twitter.com/bG1hjAU4rc
— B/R Football (@brfootball) June 15, 2026
Pavarësisht emocioneve të dyfishta, paraqitja e tij ishte vendimtare për Suedinë, me dy gola që e vendosën menjëherë në qendër të vëmendjes në turne dhe e ngritën në krye të listës së golashënuesve.
Suedia ndërkohë konfirmoi dominimin e saj në Grupin F me një fitore të thellë, duke dhënë një mesazh të qartë për kundërshtarët në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/
Yasin Ayari scored a banger and didn’t celebrate out of respect for his father who is Tunisian.. pic.twitter.com/I1Ea4F5O0M https://t.co/PjrssMaPaB
— PND (@PeterNotDrury) June 15, 2026