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Yasin Ayari ishte një nga protagonistët kryesorë në fitoren bindëse 5-1 të Suedisë ndaj Tunizisë në Kupën e Botës FIFA 2026, duke shënuar dy herë në një paraqitje të jashtëzakonshme në Grupin F.

Mesfushori i Brighton realizoi fillimisht një gol të bukur që hapi ndeshjen, përpara se të vuloste rezultatin në minutën e 96-të me një goditje të fuqishme nga distanca, duke e dërguar topin në këndin e sipërm të portës dhe duke lënë portierin pa asnjë shans reagimi.

Megjithatë, pas golit spektakolar që e ngriti stadiumin në këmbë, reagimi i golashënuesit ishte i qetë. Ayari refuzoi ta festonte golin nga respekti për kundërshtarin e tij.

Ndërkohë, te goli i dytë festa e tij ishte më e shprehur dhe më e madhe, por sërish ai u tregua i përmbajtur, duke shmangur ekzagjerimet.

Ky lojtar ndërkombëtar suedez është me prejardhje tuniziane. Edhe pse ka lindur në Suedi dhe luan për vendin e zgjedhur të saj, rrënjët e familjes së tij janë të lidhura me Tunizinë. Me gjestin e tij, ai tregoi respekt për vendin e paraardhësve të tij.



Pavarësisht emocioneve të dyfishta, paraqitja e tij ishte vendimtare për Suedinë, me dy gola që e vendosën menjëherë në qendër të vëmendjes në turne dhe e ngritën në krye të listës së golashënuesve.

Suedia ndërkohë konfirmoi dominimin e saj në Grupin F me një fitore të thellë, duke dhënë një mesazh të qartë për kundërshtarët në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/



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