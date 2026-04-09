Gjatë 24 orëve të fundit kanë ndodhur dy aksidente të rënda trafiku me pasoja fatale, në të cilat dy persona kanë humbur jetën.

Aksidenti i parë është raportuar më 8 prill në orën 09:15, kur në rrugën "Kostadin Zupov" në fshatin Smokvicë, një traktor "Toma Vinkovic" me rimorkio, i drejtuar nga 75-vjeçari R.B. nga Gjevgjelia, ka dalë nga rruga dhe ka rënë në shtratin e lumit Meshkavicë. Në aksident, shoferi ka pësuar lëndime të rënda, ndërsa bashkudhëtari i tij Z.G. (70) nga Smokvica ka ndërruar jetë me lëndime, të cilat janë diagnostikuar në Spitalin e Përgjithshëm në Gjevgjeli. Për shkak të ashpërsisë së lëndimeve, R.B. është transferuar në Kompleksin e Klinikave "Nëna Terezë" në Shkup, ku më vonë ka ndërruar jetë në orën 23:15. Për ngjarjen është njoftuar prokurori publik, ndërsa një ekip nga Drejtoria e Punëve të Brendshme të Gjevgjelisë ka kryer inspektim".

"Aksidenti i dytë ndodhi po atë ditë në orën 18:50 në rrugën Mirce Acev në Bogdanci, ku një traktor Ferguson me targa të Gjevgjelisë, i drejtuar nga G.S. (64) nga Bogdanci, goditi një mur betoni dhe u përmbys. Shoferi vdiq në vend nga lëndimet e marra, ndërsa vdekjen e konfirmoi një mjek nga Ndihma Shpejtë. Pas udhëzimeve të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar për autopsi, ndërsa një ekip inspektimi nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Gjevgjelisë kreu inspektimin", thonë nga MPB.

