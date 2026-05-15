Tetë raste të dhunës në familje për një ditë, gjashtë persona përfundojnë në stacion policor
MPB Maqedoni njofton se në 24 orët e fundit janë regjistruar gjithsej tetë denoncime për dhunë në familje, ndërsa gjashtë persona kanë përfunduar në stacion policor.
"Më 15.05.2026, në orën 01:30 në Shkup, nëpunës policorë nga SPB Shkup e privuan nga liria C.C. (33) nga Shkupi, duke vepruar pas denoncimit paraprak se më 14.05.2026 rreth orës 14:45, në shtëpinë familjare, fizikisht e kishte sulmuar nënën e tij 52-vjeçare, pas çka në oborrin e shtëpisë familjare e kishte dëmtuar automjetin e pasagjerëve".
"Më 15.05.2026, në orën 05:40 në SPB Shkup, një burrë 34-vjeçar nga Shkupi njoftoi se rreth orës 00:50, në shtëpinë e tij në zonën e Qendrës, ishte sulmuar fizikisht nga partnerja e tij 32-vjeçare nga Shkupi, e cila kishte përdorur edhe një send të fortë. Ndërkaq, gruaja 32-vjeçare njoftoi se rreth orës 00:50, në shtëpinë e partnerit të saj 34-vjeçar, pas një zënke paraprake, ai e kishte sulmuar fizikisht duke përdorur një mjet të fortë".
"Më 14.05.2026, në orën 14:00 në SPB Shkup, një grua 45-vjeçare nga Shkupi njoftoi se më 13.05.2026 rreth orës 11:00, në zonën e Kisella Vodës, ishte sulmuar fizikisht nga ish-partneri i saj G.V. (44) nga Shkupi".
"Më 14.05.2026 rreth orës 21:00 në Vinicë, nëpunës policorë nga NJPB Vinicë e privuan nga liria Z.D. (58) nga Vinica, duke vepruar pas denoncimit paraprak se ishte sjellë në mënyrë agresive në shtëpi dhe fizikisht e kishte sulmuar bashkëshorten e tij 53-vjeçare".
"Më 14.05.2026, në orën 16:55 në Dellçevë, nëpunës policorë nga NJPB Dellçevë e privuan nga liria D.A. (36) nga Dellçeva, duke vepruar pas denoncimit paraprak se rreth orës 14:20 e kishte kërcënuar bashkëshorten e tij 34-vjeçare në vendin e saj të punës, e pasi ishte larguar, kishte vazhduar t’i dërgonte mesazhe me përmbajtje kërcënuese përmes një aplikacioni mobil".
"Më 15.05.2026, në orën 04:50, nëpunës policorë nga NJPB Berovë e privuan nga liria V.P. (40) nga Pehçeva, duke vepruar pas denoncimiti paraprak se rreth orës 00:50, në shtëpinë familjare, e kishte kërcënuar motrën e tij 41-vjeçare".
"Më 14.05.2026 rreth orës 15:30 në Kërçovë, nëpunës policorë nga NJPB Kërçovë e privuan nga liria A.V. (39) nga Kërçova, duke vepruar pas denoncimit paraprak se rreth orës 14:00 në Kërçovë fizikisht e kishte sulmuar bashkëshorten e tij 40-vjeçare".
"Më 15.05.2026, në ora 02:15, nëpunës policorë nga NJPB Kavadar e privuan nga liria Z.A. (51) nga një fshat i rajonit të Kavadarit, duke vepruar pas denoncimit paraprak të partneres së tij jashtëmartesore 37-vjeçare nga Kavadari se ai e kishte sulmuar fizikisht në shtëpinë e saj", thuhet në njoftimin e MPB-së.
Në fund theksojnë se "po ndërmerren masa për zbardhjen e rasteve dhe pas dokumentimit të plotë të tyre, ndaj autorëve do të parashtrohen kallëzime përkatëse".