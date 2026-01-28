Duke qarë, Ina qëndron e vetme pas përjashtimit nga gara të Keijsit
Dy zarfa të zinj u futën të martën në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP.
Njëri prej tyre ishte për Rogertin, kurse tjetri për Keijsin gjë që rezultoi me përjashtim të tij.
Kjo pasi ka thyer rregullat thuajse që nga hyrja në këtë format, ku shpesh ka eskaluar me fjalor.
E pas kësaj, ajo që u mërzit më së shumti ishte Ina Aderi, me të cilën krijoi një histori dashurie.
Pas spektaklit dhe pas përjashtimit të Keijsit, e njëjta u pa duke qarë me të madhe në dhomën e gjumit.
Duket se nuk e pranoi largimin e të dashurit, meqë me të ka qëndruar tërë kohën.
E përfshirë në këtë histori dashurie ka qenë edhe Stelina, e cila në fund hoqi dorë nga banori tashmë i përjashtuar. /Telegrafi/
