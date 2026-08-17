“Duam Ligën e Kampionëve”, Rodri flet për herë të parë si lojtar i Barcelonës
Rodri ka mbërritur në Barcelonë për ta kompletuar transferimin e tij nga Manchester City te klubi katalunas, duke bërë të qartë menjëherë ambiciet që ka me skuadrën e re.
Mesfushori 30-vjeçar zbarkoi në Barcelonë të hënën në mbrëmje, pasi Barcelona dhe Manchester City arritën marrëveshje në parim për transferimin e tij.
Sipas raportimeve, Barcelona do të paguajë 60 milionë euro menjëherë për Rodrin, ndërsa 11 milionë euro të tjera mund të paguhen përmes bonuseve që lidhen me sukseset e klubit.
Pas mbërritjes në terminalin privat të fluturimeve, Rodri foli për mediat që e prisnin dhe shprehu entuziazmin për transferimin te Barcelona.
“Jam i lumtur që jam këtu. Kanë qenë disa ditë intensive dhe jam shumë i lumtur që ndodhem këtu. Të luash për Barcelonën është një ëndërr. Ne po shkojmë për Ligën e Kampionëve dhe për gjithçka tjetër që na del përpara”.
🚨🔵🔴 Rodri has arrived: “It’s a dream to be here. We will go for every title”. 🏆✨@victor_nahe 🎥 pic.twitter.com/LZMl0U5XE8
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026
Reprezentuesi spanjoll pritet t’u nënshtrohet testeve mjekësore dhe fizike të martën, përpara se të nënshkruajë kontratën e tij me Barcelonën.
Më pas, ai pritet të prezantohet zyrtarisht si transferimi i fundit i madh i klubit, nëse përfundohen procedurat e fundit administrative dhe shkëmbimi i dokumenteve me Manchester Cityn.
Ardhja e Rodrit përbën një tjetër goditje të madhe të Barcelonës në afatin kalimtar të verës. Ai i bashkohet Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Bisiwu dhe Joao Cancelos si pjesë e projektit të klubit për përforcimin e skuadrës./Telegrafi/