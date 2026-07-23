Dua Lipa dhe Callum Turner befasuan një kliente në një restorant në New York - i kënduan me entuziazëm një këngë ditëlindjeje
Dua Lipa dhe Callum Turner kaluan një javë në New York dhe në atë rast ata kënduan papritur një këngë ditëlindjeje për një mysafir që ishte ulur pranë tyre në një restorant.
Ata po shijonin darkën në një restorant në West Village dhe panë një grup miqsh duke kënduar një këngë ditëlindjeje.
"Ata menduan se do të ishte argëtuese të bashkoheshin me këngën dhe t'ia bënin ditën dikujt. Disa ditëlindje vijnë me një tortë, dhe kjo ditë erdhi me një serenatë surprizë nga Dua Lipa dhe Callum Turner", thanë punonjësit e restorantit.
Gjithashtu, punonjësit theksuan se Lipa dhe Turner janë mysafirë të shpeshtë në këtë restorant.
"Atyre u pëlqen të ndihen të padukshëm. Ata thjesht duan të jenë në gjendje të dalin dhe të shijojnë pije dhe ushqim, si të gjithë të tjerët", thonë ata.
Si kujtesë, çifti u martua së fundmi në një ceremoni intime në Old Marylebone Town Hall në Londër, dhe më pas pati një festë të madhe me miqtë në Itali. /Telegrafi/