Dua Lipa, Callum Turner, Mick Jagger dhe familja Beckham pushtojnë tribunat e finales së Kupës së Botës
Dua Lipa dhe bashkëshorti i saj, Callum Turner, ishin mes emrave më të komentuar në tribunat e stadiumit MetLife në New Jersey, ku ndoqën finalen e Kupës së Botës 2026.
Çifti i sapomartuar tërhoqi vëmendjen me paraqitjen elegante, ndërsa iu bashkua një sërë yjesh britanikë që ishin të pranishëm në ndeshjen mes Spanjës dhe Argjentinës.
Në tribunat VIP u panë gjithashtu aktorja Anya Taylor-Joy me bashkëshortin Malcolm McRae, legjenda e rock-ut Mick Jagger, si dhe familja Beckham, e cila kishte ndjekur nga afër turneun gjatë gjithë kampionatit, shkruan DailyMail.
David dhe Victoria Beckham u shoqëruan nga fëmijët e tyre Romeo, Cruz dhe Harper, si edhe partneret e tyre.
Finalja u fitua nga Spanja, e cila mposhti Argjentinën falë golit vendimtar të Ferran Torres në kohën shtesë, duke u shpallur kampione e botës për vitin 2026.
Atmosfera u pasurua edhe nga një spektakël muzikor i organizuar nga FIFA.
Robbie Williams hapi ceremoninë para ndeshjes me një performancë energjike së bashku me Nicole Scherzinger dhe Laura Pausini, ndërsa gjatë pushimit të pjesës së parë u ngjitën në skenë emra të njohur si Coldplay, Shakira, Madonna, Justin Bieber dhe Post Malone, në një format të ngjashëm me spektaklin e famshëm të Super Bowl. /Telegrafi/