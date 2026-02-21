Droni turk Bayraktar TB3 demonstron fuqinë në stërvitjen me NATO-n - pamje
Mjeti ajror pa pilot i armatosur (UCAV) i Turqisë, Bayraktar TB3, shfaqi një performancë të veçantë gjatë një stërvitjeje të NATO-s, duke qëndruar në ajër për tetë orë dhe duke përshkuar 1.700 kilometra në misione të përbashkëta me aeroplanë Eurofighter.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë Baykar, Haluk Bayraktar, tha se TB3 u ngrit nga anija TCG ANADOLU në kuadër të stërvitjes “Steadfast Dart 2026”, një nga aktivitetet kryesore në rajonin e Baltikut.
Sipas tij, fluturimi afatgjatë dëshmoi qëndrueshmërinë e platformës, aftësitë e komunikimit dhe kapacitetin për të operuar në misione të përbashkëta.
Ai theksoi se operimi në rajonin e Baltikut – i karakterizuar nga trafik i dendur ajror dhe operacione të integruara ajrore të NATO-s – dhe bashkëpunimi me Eurofighter, treguan përputhshmërinë e sistemeve pa pilot të Turqisë me standardet e NATO-s.
Turqia nënshkroi në tetor të vitit të kaluar një marrëveshje prej 8 miliardë paundësh me Mbretërinë e Bashkuar për blerjen e 20 aeroplanëve luftarakë Eurofighter Typhoon – një hap që qeveria britanike e ka cilësuar si “model të mirë për t’u ndjekur nga të gjithë aleatët e NATO-s”. /AA/
