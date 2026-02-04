Dronët ukrainas shkatërrojnë sistemin raketor Solntsepyok-un 15 milionë dollarësh të Rusisë në tokën ruse
Forcat ukrainase kanë shkatërruar një nga armët më të avancuara të Rusisë - raketëhedhësin termobarik TOС-1A Solntsepyok - për herë të parë në territorin rus.
Sulmi u krye nga operatorët e dronëve të Batalionit "Bulava". Sulmi ndodhi në rajonin Belgorod të Rusisë, pak matanë kufirit me Ukrainën.
Videoja e publikuar nga njësia të hënën tregon pamje në kohë reale nga dronë, ndërsa ata i afrohen objektivit.
Në video, Solntsepyok goditet katër herë radhazi, duke shkaktuar një shpërthim masiv të municioneve të tij në bord.
Shpërthimi shkatërron raketën, e cila vlerësohet të ketë një vlerë prej më shumë se 10-15 milionë dollarësh, transmeton Telegrafi.
Pamjet shënojnë shkatërrimin e parë të konfirmuar të një TOС-1A brenda Rusisë, një armë që Moska e ka përdorur prej kohësh për të bombarduar pozicionet ushtarake ukrainase dhe zonat civile me raketa termobarike.
Dronët ukrainas ndoqën gjithashtu një obus vetëlëvizës rus Msta-S aty pranë. Disa goditje nga droni ndezën një zjarr brenda sistemit të artilerisë 152 mm, me tym të trashë që dilte nga automjeti.
Pamjet e publikuara të martën sugjerojnë se ekuipazhi iku pas sulmit fillestar, me shumë mundësi nga frika e një shpërthimi municionesh. Dronët ukrainas vazhduan të sulmonin për të siguruar shkatërrimin e plotë të obusit. /Telegrafi/