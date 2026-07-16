Dronët ukrainas godasin bazën ajrore ruse Engels, digjet një kompleks ushtarak
Baza ajrore ruse Engels-2 në rajonin Saratov thuhet se u godit nga dronë ukrainas gjatë natës më 16 korrik, raportuan kanalet mediatike ruse Telegram.
Fotografitë dhe videot e postuara në mediat sociale nga banorët vendas pretendojnë se tregojnë një zjarr që digjet në zonën e bazës ajrore.
Kanalet Telegram, të monitorimit të luftës, gjeo-lokuan zjarret si të ardhura nga instalimi ushtarak, transmeton Telegrafi.
Dronët u panë duke fluturuar mbi qytetin e Engelsit mes raportimeve për shpërthime dhe ndërprerje më të gjera të energjisë elektrike.
Zjarre u panë gjithashtu në shtëpi dhe një ndërtesë banimi brenda qytetit, të shkaktuara nga rrëzimi i dronëve.
Engels... arrival time at the airport.
Engels Military Airfield Catches Fire After Attack in Saratov Region, According to ASTRA's OSINT Analysis
On the night of July 16th, residents of the Saratov region reported a large number of explosions. Residents stated that the Engels… pic.twitter.com/I9oPpLrbMo
— Gianl1974 (@Gianl1974) July 16, 2026
E vendosur në rajonin Saratov, gati 600 kilometra nga vija e frontit të Ukrainës, baza ajrore Engels - e njohur edhe si Engels-2 - është shtëpia e Regjimentit të 184-të të Aviacionit të bombarduesve të rëndë dhe Regjimentit të 121-të të Aviacionit të bombarduesve të rëndë të gardës.
Baza strehon aeroplanë bombardues strategjikë rusë që përdoren rregullisht për sulme ajrore, duke përfshirë Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 dhe Tupolev Tu-160, të gjithë të përdorur rregullisht për të lëshuar raketa në qytetet ukrainase.
Engelsi është shënjestruar disa herë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, i pari prej të cilëve ndodhi më 5 dhjetor 2022, kur një sulm me dron ukrainas thuhet se dëmtoi dy Tu-95.
Para sulmit të fundit, baza ajrore e Engelsit u shënjestrua për herë të fundit në qershor 2025. /Telegrafi/