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Baza ajrore ruse Engels-2 në rajonin Saratov thuhet se u godit nga dronë ukrainas gjatë natës më 16 korrik, raportuan kanalet mediatike ruse Telegram.

Fotografitë dhe videot e postuara në mediat sociale nga banorët vendas pretendojnë se tregojnë një zjarr që digjet në zonën e bazës ajrore.

Kanalet Telegram, të monitorimit të luftës, gjeo-lokuan zjarret si të ardhura nga instalimi ushtarak, transmeton Telegrafi.

Dronët u panë duke fluturuar mbi qytetin e Engelsit mes raportimeve për shpërthime dhe ndërprerje më të gjera të energjisë elektrike.

Zjarre u panë gjithashtu në shtëpi dhe një ndërtesë banimi brenda qytetit, të shkaktuara nga rrëzimi i dronëve.

E vendosur në rajonin Saratov, gati 600 kilometra nga vija e frontit të Ukrainës, baza ajrore Engels - e njohur edhe si Engels-2 - është shtëpia e Regjimentit të 184-të të Aviacionit të bombarduesve të rëndë dhe Regjimentit të 121-të të Aviacionit të bombarduesve të rëndë të gardës.

Baza strehon aeroplanë bombardues strategjikë rusë që përdoren rregullisht për sulme ajrore, duke përfshirë Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 dhe Tupolev Tu-160, të gjithë të përdorur rregullisht për të lëshuar raketa në qytetet ukrainase.

Engelsi është shënjestruar disa herë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia, i pari prej të cilëve ndodhi më 5 dhjetor 2022, kur një sulm me dron ukrainas thuhet se dëmtoi dy Tu-95.

Para sulmit të fundit, baza ajrore e Engelsit u shënjestrua për herë të fundit në qershor 2025. /Telegrafi/

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