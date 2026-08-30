Vushtrria përballet me Dritën, publikohen formacionet zyrtare
Janë publikuar formacionet zyrtare të Dritës dhe Vushtrrisë për përballjen e tyre në kuadër të Albi Mall Superligës së Kosovës.
Gjilanasit do ta nisin takimin me Malokun në portë, ndërsa para tij do të rreshtohen Mjaki, Bytyqi, Hajdini, Sheji, Broja, Ismajlgreci, Rroca, Jashari, Balaj dhe Manaj.
Në anën tjetër, Vushtrria do ta nisë ndeshjen me Isufin, ndërsa formacioni plotësohet nga Spahiu, Miftari, Islami, Ibrasagic, Paloka, Bahtiri, Behrami, Maxhuni, Demiri dhe Statovci.
Të dyja skuadrat synojnë një paraqitje sa më të mirë në këtë përballje dhe pikët e plota nga kjo ndeshje. /Telegrafi/
Top Lajme
Kampionati Botëror 2026
Jobs
Real Estate