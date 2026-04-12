Drita për fitoren e radhës, Ferizaj për befasi - formacionet zyrtare
Drita është nikoqire e Ferizajt në kuadër të xhiros së 28-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat kanë objektiva të ndryshme, me Dritën që po kërkon titullin dhe Ferizajn mbijetesën.
Vendasit në këtë takim janë të hendikepuar pa disa lojtarë si Arb Manaj, Rron Broja, Albert Dabiqaj, Almir Ajzeraj e Veton Tusha.
Në anën tjetër mysafirëve i mungon Jakup Berisha dhe Ruben-Silva Richards.
Drita synon fitoren e radhës, derisa Ferizaj kërkon të shkaktojë befasi në Gjilan.
Formacionet zyrtare:
Drita: Maloku, B. Krasniqi, Bejtullai, Pëllumbi, Ovouka, Ramadani, Limaj, Grezda, Sheji, Abazaj, Bl. Krasniqi.
Ferizaj: McKenzie-Lyle, Peposhi, Neziri, Turakj, Sadiki, Avdulli, K. Shabani, Ramusa, A. Shabani, Oguns, Haxhimusa.
