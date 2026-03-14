Drenica merr një fitore të madhe në udhëtim te Gjilani
Drenica ka shënuar fitore me rezultat 1-0 në udhëtimin e tyre te Gjilani në ndeshjen e vlefshme për javën e 24-të të Albi Mall Superligës së Kosovës.
Kuqezinjtë nga Skenderaj kanë marrë fitoren e parë në pranverë, duke mposhtur një Gjilan, i cili ishte në formë me tri fitore radhazi.
Pjesa e parë e ndeshjes u karakterizua me lojë thuajse të barabartë nga të dyja ekipet, por me vetëm mysafirët që gjeten rrjetën.
Goli i vetëm në këtë pjesë erdhi në minutën e 22-të me anë të Kreshnik Ukës, i cili shënoi nga pika e bardhë për 0-1.
Në pjesën e dytë, Gjilani ishte skuadër më e mirë dhe më kërkuese, por edhe përkundër rasteve portat mbeten të paprekura dhe Drenica fitoi në fund me rezultat minimal.
Pas kësaj fitore, Drenica i ikë pozitës së fundit dhe tani renditet e nënta me 25 pikë, ndërsa Gjilani i pesti me 36 pikë.
Në ndeshjen e ardhshme, Gjilani udhëton te Llapi, teksa Drenica e pret Malishevën. /Telegrafi/