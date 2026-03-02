Drejtori ekzekutiv i Nissan nuk e përjashton shitjen e kompanisë: 'Çdo gjë mund të ndodhë në këtë botë të çmendur'
Të jesh CEO i një kompanie të madhe automobilistike mund t'u duket si një punë ëndrrash disave, por ky titull vjen me përgjegjësi që shumica prej nesh do të kishin vështirësi t'i përballonin.
Është veçanërisht sfiduese të drejtosh një kompani makinash në vështirësi të mëdha, siç është Nissan, transmeton Telegrafi.
Ivan Espinosa u përball me sfidën kur bordi i drejtorëve votoi për të zëvendësuar Makoto Uchida dhe për ta emëruar atë si CEO të ri.
Një plan ristrukturimi radikal i paprecedentë është tashmë në kulmin e tij: shtatë fabrika dhe dy studio dizajni po mbyllen, dhe fuqia punëtore do të reduktohet me 20,000 persona.
Përpara se këto masa të hyjnë në fuqi të plotë në vitet e ardhshme, Nissan parashikon një humbje neto vjetore prej 4.2 miliardë dollarësh për vitin fiskal 2026, i cili përfundon më 31 mars.
Kjo do të pasonte një humbje prej 4.5 miliardë dollarësh në vitin fiskal të mëparshëm.
Siç mund ta imagjinoni, përballimi i një milion prioriteteve nuk është i lehtë për Ivan Espinosën, ndërsa ai përpiqet ta riformësojë Nissan-in në një biznes më të qëndrueshëm.
Në një intervistë me The Financial Times, CEO pranoi hapur se ditët e tij të punës janë të ngarkuara: "Ka aq shumë gjëra që ndodhin çdo mëngjes sa është e frikshme".
Midis zbatimit të një agjende të lodhshme për uljen e kostove dhe ripërtëritjes së një portofoli produktesh që po plaket, Espinosa po shikon gjithashtu pamjen e përgjithshme dhe po pranon cenueshmërinë e Nissan: "Po bëhet gjithnjë e më e vështirë për kompanitë e madhësisë sonë të mbeten të rëndësishme në këtë mjedis. Duhet të qëndroni të hapur dhe fleksibël".
Si një rifreskim, bisedimet me Hondën përfunduan rreth një vit më parë kur diskutimet u zhvendosën nga një bashkim i mundshëm i të barabartëve, në atë që Nissan e pa si një përpjekje për marrje në dorëzim. Negociatat thuhet se u prishën pasi Honda propozoi emërimin e shumicës së drejtorëve dhe CEO-s së kompanisë së kombinuar.
Ndërsa debati për bashkimin ka ardhur e ka ikur, shefi i Nissan tani thotë se gjithçka është e mundur. Kur u pyet nëse kompania mund të shitet një ditë, Espinosa nuk e mbylli plotësisht derën: "Çdo gjë mund të ndodhë në këtë botë të çmendur".
Deklarata është kontraverse më vete dhe bëhet edhe më e hapur për interpretim kur shoqërohet me pranimin e tij, se është e vështirë për Nissan të mbetet i rëndësishëm më vete në një industri kaq konkurruese.
Megjithatë, këto komente nuk duhet të merren si shenja se Nissan është në shitje. Prodhuesi japonez i makinave mbetet i përkushtuar për të qëndruar në këmbët e veta.
Ai synon të bëhet më konkurrues duke ulur ndjeshëm kohën e zhvillimit për një model krejtësisht të ri në 37 muaj, me modelet pasuese që zgjasin vetëm 30 muaj.
Sigurisht, ndarja e barrës së një kthese të plotë do t'i bënte gjërat më të lehta. Megjithatë, partneri i saj strategjik prej kohësh Renault ka ulur gradualisht pjesëmarrjen e saj në Nissan.
Siç është aktualisht, kompania franceze zotëron 35.71 përqind të Nissan, por vetëm 17.05 përqind drejtpërdrejt, me 18.66 përqind të mbetur të mbajtur në një trust francez nga i cili Renault është përfitues.
Në vend që të thellonte bashkëpunimin me Nissan, Renault nënshkroi së fundmi një marrëveshje me Ford për të zhvilluar dhe ndërtuar dy automjete elektrike që mbajnë logon Blu Oval. I pari nga dy automjetet elektrike është planifikuar të mbërrijë në vitin 2028. /Telegrafi/