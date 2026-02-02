Draghi thotë se BE duhet të bëhet një 'federatë e vërtetë' për të shmangur deindustrializimin dhe rënien
"Evropa rrezikon të nënshtrohet, të përçahet dhe të deindustrializohet", nëse nuk shndërrohet në një "federatë të vërtetë".
Kështu, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, ka thënë ish-kryeministri italian dhe presidenti i Bankës Qendrore Evropiane, Mario Draghi, në një fjalim në Universitetin belg Ku Leuven të hënën.
Sipas Draghi-t, "pushteti kërkon që Evropa të kalojë nga konfederata në federatë", sepse rendi global "tani është shuar".
Në fjalimin e tij, të mbajtur ndërsa merrte një diplomë nderi nga universiteti, Draghi paraqiti një pamje të një rendi global të dështuar, duke përmendur anëtarësimin e Kinës në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe vendet perëndimore që filluan të tregtonin me një shtet "me ambicie për t'u bërë vetë një pol i veçantë".
Kjo, tha ai, përgatiti skenën për "reagimin politik me të cilin përballemi tani" dhe në fund të fundit prodhoi "një botë me më pak tregti dhe rregulla më të dobëta" - të dhimbshme, por jo një kërcënim në vetvete.
"Kërcënimi është ai që e zëvendëson atë", tha Draghi, duke treguar një ndryshim në Shtetet e Bashkuara.
"SHBA-të po vendosin tarifa ndaj Evropës, duke kërcënuar interesat tona territoriale dhe duke e bërë të qartë, për herë të parë, se e sheh fragmentimin politik evropian si shërbim ndaj interesave të saj", ka shtuar ai.
Nga ana tjetër, theksoi ai, Kina vazhdon të kontrollojë nyjet kritike në zinxhirët globalë të furnizimit dhe është e gatshme ta shfrytëzojë këtë levë duke përmbytur tregjet, duke mbajtur inputet kritike dhe duke i detyruar të tjerët të mbajnë koston e çekuilibrave të veta.
Ai argumentoi se në fushat ku Evropa është "federalizuar" - tregtia, konkurrenca, tregu i vetëm, politika monetare - ajo "respektohet si një fuqi dhe [mund] të negociojë si një e tillë".
Si provë, ai vuri në dukje marrëveshjet tregtare "të suksesshme" të negociuara së fundmi me Indinë dhe Amerikën Latine.
"Atje ku nuk e kemi bërë - në mbrojtje, në politikën industriale, në çështjet e jashtme - trajtohemi si një asamble e lirshme shtetesh të mesme, që duhen ndarë dhe trajtuar në përputhje me rrethanat", tha Draghi.
Ai e përshkroi propozimin e tij si një "federalizëm pragmatik" që "thyen bllokimin me të cilin përballemi sot pa nënshtruar askënd".
"Nga të gjithë ata që tani janë të bllokuar midis SHBA-së dhe Kinës, vetëm evropianët kanë mundësinë të bëhen vetë një fuqi e vërtetë. Pra, duhet të vendosim: a mbetemi thjesht një treg i madh, i nënshtruar ndaj prioriteteve të të tjerëve? Apo ndërmarrim hapat e nevojshëm për t'u bërë një fuqi e vetme?". /Telegrafi/