“Dosja që FIFA e ka mbajtur të fshehtë”, gazetari francez paralajmëron hetimin që mund të tronditë Argjentinën
Një tjetër polemikë e madhe mund të jetë duke ardhur në futbollin botëror. Gazetari investigativ francez Romain Molina ka paralajmëruar publikimin e një hetimi, i cili sipas tij mund të zbulojë një nga skandalet më të mëdha të viteve të fundit.
Përmes një postimi në rrjetin social X, Molina pretendoi se në qendër të hetimit ndodhet ajo që ai e përshkruan si “mafia e futbollit argjentinas”, duke shtuar se rasti është mbajtur i fshehtë nga FIFA.
Megjithatë, deri në këtë moment gazetari francez nuk ka publikuar dokumente, prova apo detaje konkrete që do të vërtetonin këto pretendime. Për këtë arsye, deklaratat e tij mbeten ende në nivelin e akuzave dhe pritjes për publikimin e materialit të plotë.
Paralajmërimi i Molinas ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale dhe në mediat sportive, ndërsa komuniteti i futbollit pret të mësojë më shumë rreth përmbajtjes së hetimit të paralajmëruar.
ENQUETE / La mafia du foot argentin 🇦🇷https://t.co/jcXVQM1RR0
Attouchement sur mineurs, blanchiment, détournement, faux et usage de faux : la Fédération argentine de football connaît une litanie de scandales et enquêtes (notamment du FBI) mais a été couverte et protégée par la…
— Romain Molina (@Romain_Molina) July 11, 2026
Sipas raportimeve të mediave në Argjentinë, përfshirë La Nacion, agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit, përfshirë FBI-në dhe prokurorët federalë në Florida, po zhvillojnë hetime mbi disa transaksione financiare të lidhura me Federatën Argjentinase të Futbollit (AFA).
Dyshimet lidhen me çështje si pastrimi i parave, mashtrimi elektronik dhe evazioni fiskal, ndërsa raportimet pretendojnë se bëhet fjalë për lëvizje financiare që arrijnë në qindra milionë dollarë përmes kompanive guaskë.
Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë përfundim zyrtar, akuzë të konfirmuar apo vendim që të implikojë zyrtarisht drejtues të futbollit argjentinas.
Në të njëjtën kohë, Argjentina është përfshirë në diskutime edhe për shkak të disa vendimeve arbitrale gjatë Kupës së Botës 2026.
Disa episode në ndeshjet ndaj Kepit të Gjelbër dhe Egjiptit kanë nxitur reagime dhe akuza për favorizim ndaj kampionëve në fuqi të botës.
Megjithatë, nuk ekziston asnjë konfirmim zyrtar që hetimi i paralajmëruar nga Molina lidhet me këto polemika sportive apo me çështjet financiare që lidhen me AFA-n.
Aktualisht, përmbajtja e dosjes së paralajmëruar nga Molina mbetet e panjohur.
Nëse pretendimet e gazetarit francez do të mbështeten me prova konkrete, futbolli argjentinas mund të përballet me një nga krizat më të mëdha të viteve të fundit./Telegrafi/