Dortmundi me fitore të madhe ndaj Atalantës, vendosin golat e Guirassy dhe Beier
Borussia Dortmund dominuan në mënyrë të qartë ndeshjen e parë të Play-Off të Ligës së Kampionëve ndaj Atalantas, duke treguar një lojë sulmuese jashtëzakonisht të organizuar dhe duke marrë fitore 2-0.
Vetëm pak minuta pas fillimit të ndeshjes, Julian Ryerson ofroi një pasim perfekt për Serhou Guirassy, i cili shënoi golin e parë 1-0.
Bashkë me Julian Brandt dhe Maximilian Beier, treshja sulmuese trazoi mbrojtjen e Atalantës në fazat e para, ndërsa Beier gjuajti pak mbi traversë pas rreth 30 minutash.
Megjithatë, pak para fundit të pjesës së parë, Guirassy u tregua jashtëzakonisht i shkathët në krahun e majtë, duke krijuar mundësinë për Beier të shënonte golin e dytë dhe të siguronte avantazhin 2-0.
Borussia Dortmund hyri me energji në pjesën e dytë dhe dominimi u bë edhe më i dukshëm. Atalanta nuk arriti të organizohej dhe sulmet e tyre ishin pa efekt. Julian Brandt pati një mundësi për të vulosur fitoren në minutën e 67-të, por gjuajtja e tij shkoi mbi traversë.
Trajneri Niko Kovac bëri disa zëvendësime, por ato nuk sollën ndryshime në sulm. Ndeshja përfundoi 2-0 në favor të Dortmundit, duke u dhënë gjermanëve një avantazh të konsiderueshëm për ndeshjen e kthimit. /Telegrafi/