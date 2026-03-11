Dominim total, Bodo/Glimt triumfon me tre gola ndaj Sportingut
Bodo/Glimt ka shënuar një fitore të rëndësishme ndaj Sporting CP me rezultat bindës 3-0, në një përballje ku skuadra norvegjeze tregoi efikasitet dhe kontroll të lojës në momentet vendimtare të ndeshjes.
Takimi nisi me një ritëm të mirë nga të dyja skuadrat, me rastin e parë që erdhi në minutën e 8-të kur Jens Hauge provoi me një volej nga brenda zonës, por topi përfundoi pak centimetra jashtë shtyllës së djathtë.
Sporting CP reagoi në minutën e 24-të përmes Luis Guilherme, i cili goditi drejt këndit të poshtëm të majtë, por portieri Nikita Haikin bëri një pritje shumë të mirë duke devijuar topin në korne.
Në të njëjtën minutë një mundësi e mirë iu paraqit edhe Hakon Evjen për Bodo/Glimt, por edhe tentativa e tij u ndal nga portieri Rui Silva.
Moment kyç i ndeshjes erdhi në minutën e 30-të, kur gjyqtari Ivan Kruzliak akordoi penallti për Bodo/Glimt pasi Georgios Vagiannidis ndërhyri në mënyrë të parregullt ndaj një kundërshtari brenda zonës.
Pas një rishikimi me VAR, vendimi u konfirmua dhe në minutën 32’ Sondre Fet realizoi nga pika e bardhë me një goditje të saktë në këndin e djathtë të portës, duke kaluar vendasit në avantazh 1-0.
Në vazhdim të pjesës së parë pati edhe disa ndërhyrje të ashpra, ndërsa Jostein Maurstad Gundersen u ndëshkua me karton të verdhë në minutën e 44-të.
Kur dukej se pjesa e parë do të mbyllej me epërsinë minimale, Bodo/Glimt arriti të dyfishojë rezultatin.
Në minutën 45+1’ Ole Blomberg përfitoi nga një asistim shumë i mirë dhe realizoi me një goditje të saktë brenda shtyllës së djathtë për 2-0.
Fillimisht goli u rishikua nga VAR për një pozicion të mundshëm jashtë loje, por në minutën 45+2’ arbitri konfirmoi se goli ishte i rregullt dhe vendasit shkuan në pushim me avantazh të dyfishtë.
Në pjesën e dytë Sporting tentoi të reagojë dhe në minutën e 60-të Luis Suarez pati një mundësi shumë të mirë nga afërsia, por Nikita Haikin reagoi në mënyrë të shkëlqyer duke shpëtuar portën e tij.
Bodo/Glimt vazhdoi të mbetej i rrezikshëm në kundërsulme dhe arriti të shënojë edhe golin e tretë në minutën 71’, kur Jens Hauge dhuroi një asist shumë të bukur për Kasper Hogh, i cili nga afërsia dërgoi topin në rrjetë për rezultatin 3-0.
Bodo/Glimt vazhdoi të kontrollonte lojën deri në fund dhe në minutën 90+4’ gjyqtari sinjalizoi përfundimin e ndeshjes, duke vulosur një fitore të pastër 3-0 për skuadrën norvegjeze ndaj Sporting CP. /Telegrafi/