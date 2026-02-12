Doktori zbulon se kur duhet ta pini kafenë e fundit nëse doni të flini mirë
Shumë dashamirës të kafesë e shijojnë pijen e tyre të preferuar gjatë gjithë ditës, por një mjek ka zbuluar saktësisht se kur duhet të ndalojmë konsumimin e kafeinës për të siguruar një gjumë cilësor.
Rekomandimi bazohet në një studim që gjurmoi zakonet e gati 2,000 pjesëmarrësve dhe zbuloi se ekziston një afat kohor ideal për filxhanin tuaj të fundit të kafesë. Ky numër magjik është shtatë orë para gjumit.
Pse pikërisht shtatë orë?
Duke folur në emisionin This Morning të ITV-së, Dr. Nighat Arif shpjegoi bazën shkencore që qëndron pas këtij rekomandimi. Problemi është se kafeina ka një molekulë që është e ngjashme në formë me adenozinën, një hormon që grumbullohet në trup gjatë ditës dhe na bën të përgjumur.
"Ndërsa adenozina grumbullohet, kafeina, e cila është shumë e zgjuar, imiton të njëjtën molekulë. Ajo futet në receptorë si një copë enigme dhe kjo është arsyeja pse truri juaj nuk ndihet më i përgjumur", shpjegoi ajo. Kjo është arsyeja pse, shton ajo, është më e zgjuar të ndaloni së piri kafe rreth orës 14:00.
Kujdes edhe me alkoolin
Dr. Arif theksoi se rregullat nuk vlejnë vetëm për kafenë. Alkooli ka edhe çmimin e vet kur bëhet fjalë për gjumin - prandaj ajo rekomandon ndërprerjen e pirjes së alkoolit të paktën tre deri në katër orë para gjumit. Qëllimi, thotë ajo, është t'i jepni trupit tuaj kohë të "qetësohet dhe të relaksohet" dhe të futet në një ritëm: heshtni stimujt, largohuni nga ekrani dhe ngadalësoni ngadalë.
Gjumi, shton ai, nuk duhet të vijë si një buton që thjesht e shtyp, por si një përgatitje qetësuese - një lloj rutine qetësuese përpara se të shtriheni.