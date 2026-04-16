Dodik ndjek retorikën e Vuçiqit, e quan “kërcënim” bashkëpunimin Kosovë–Shqipëri–Kroaci
Duke ndjekur retorikën e Beogradit zyrtar, Milorad Dodik, president i partisë në pushtet në Republikën Srpska (RSE), deklaroi bashkëpunimin ushtarak midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës si një kërcënim për atë entitet dhe popullin serb.
Megjithatë, analistët e Radios Evropa e Lirë vlerësojnë pretendimet e Dodikut si taktika politike, në vend të vlerësimeve serioze të sigurisë.
Gjatë qëndrimit të tij në Beograd më 15 prill, Dodik foli për Deklaratën e nënshkruar së fundmi mbi Bashkëpunimin në Fushën e Mbrojtjes dhe Sigurisë midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, duke pretenduar se ajo përfaqëson një kërcënim të supozuar për RS.
Krijimi i politikave të mbrojtjes dhe sigurisë është përgjegjësi e institucioneve në nivel shtetëror, ndërsa entitetet në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk kanë një rol ushtarak apo ndërkombëtar të sigurisë.
Deklarata e Dodikut u parapri nga reagime të ngjashme nga përfaqësuesit e qeverisë në Serbi, të cilët pretenduan se kjo ishte një provokim dhe një kërcënim për stabilitetin rajonal.
Kroacia, Shqipëria dhe Kosova nënshkruan Deklaratën në mesin e marsit e cila forcon bashkëpunimin dhe thekson rëndësinë e përgjigjeve të përbashkëta ndaj sfidave të sigurisë, kërcënimeve hibride dhe rreziqeve të tjera.
Denis Hadzoviq nga Qendra për Studime të Sigurisë në Sarajevë i thotë Radios Evropa e Lirë se Bosnja dhe Hercegovina ka një sistem sigurie dhe mbrojtjeje të përcaktuar qartë, në të cilin nuk ka vend për interpretime të kërcënimeve të bazuara në entitete.
Hadžović theksoi se çdo kërcënim ushtarak ose sigurie ndaj entitetit do të konsiderohej automatikisht një kërcënim për shtetin e BiH-së, duke theksuar se nuk ka asnjë skenar realist në të cilin Republika Srpska mund të kërcënohet veçmas, jashtë kornizës së sigurisë së shtetit në tërësi.
“Brenda funksionimit të sistemit të BiH-së, një akt i tillë do të përfaqësonte një sulm ndaj integritetit të shtetit, dhe të gjitha burimet, institucionet dhe i gjithë sistemi i sigurisë do të viheshin në vend për të mbrojtur interesat e të gjithë qytetarëve të BiH-së”, tha Hadzoviq.
Fitimi i pikëve politike
Përveçse është kreu i partisë në pushtet në RS, Dodik aktualisht nuk mban asnjë post në qeverinë e entitetit apo shtetit. Kjo nuk e pengoi atë të mbante një fjalim në një takim të zyrtarëve të RS dhe atyre serbë në Beograd, në emër të entiteteve, me udhëheqjen e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë Serbe.
Duke folur për bashkëpunimin midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, të cilin e quajti një aleancë ushtarake, ai tha se RS po "monitoronte situatën". Pa argumente të mëtejshme, ai deklaroi se qëllimi ishte "të rrezikoheshin serbët", duke theksuar atë entitet të BiH si një entitet të veçantë sigurie, të ndarë nga shteti i BiH.
Megjithatë, korniza kushtetuese dhe ligjore e BiH nuk e njeh një perspektivë të tillë. Që nga reforma e mbrojtjes e vitit 2005, mbrojtja, ushtria dhe krijimi i politikës së sigurisë kanë qenë përgjegjësi e institucioneve në nivel shtetëror.
Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë pohojnë se pretendimet e Dodikut bien në sferën e retorikës politike që injoron rendin kushtetues të BiH-së, por se ato nuk përfaqësojnë një vlerësim realist të kërcënimeve.
Analisti politik Zarko Puhovski e relativizon më tej historinë e cenueshmërisë së RS-së, duke i theksuar Radios Evropa e Lirë se Dodik “prej kohësh nuk interesohet më për pushtetet e shtetit”, por në vend të kësaj dërgon mesazhe në përputhje me interesat e tij.
Puhovski vë në pikëpyetje gjithashtu cenueshmërinë aktuale të entitetit të RS në kontekstin rajonal.
Një rrëfim i përbashkët i cenueshmërisë
Hadzoviq vlerëson se marrëveshjet rajonale përdoren më shumë si një levë politike sesa si një sfidë e vërtetë sigurie, dhe thekson se bashkëpunimi midis Zagrebit, Tiranës dhe Prishtines "nuk ka implikime të mëdha për Serbinë".
Megjithatë, siç thotë ai, kjo përdoret në diskursin politik për të krijuar një ndjenjë kërcënimi për interesat serbe, retorikë që është shfaqur në deklaratat e Presidentit serb Aleksandar Vuçiq për një kohë të gjatë.
Në këtë kontekst, thekson ai, mund të shihet këmbëngulja e Dodikut mbi këtë temë në Beograd, gjë që tregon një përpjekje për përforcim të ndërsjellë politik të narrativës.
“Kjo aleancë po përdoret si një veprim politik, me qëllim që t’i jepet më shumë hapësirë narrativës rreth kërcënimit ndaj interesave serbe, ose më saktë kërcënimit të përbashkët, i cili më pas tentohet të reflektohet në BiH”, thotë ai.
Pse e përmend Dodik ‘komponentin kroat’?
Duke folur në Beograd, Dodik përmendi gjithashtu se "aleanca" është shkatërruese në të gjithë rajonin dhe tha se "komponenti kroat, dhe sigurisht komponenti boshnjak, do të kthehen drejt orientimeve të tilla".
Puhovski beson se retorika e Dodikut është pjesërisht pasojë e marrëdhënieve të dëmtuara politike me Zagrebin dhe "komponentit kroat" brenda BiH.
"Duket se bashkëpunimi afatgjatë me Bashkimin Demokratik Kroat (HDZ) të BiH ka hyrë në një krizë serioze, nëse jo është zhdukur plotësisht. Më parë, një nga njerëzit e Dodikut ishte përfaqësues kroat në Presidencën e BiH, gjë që e detyroi komponentin kroat në BiH të bashkëpunonte me Dodikun, dhe më pas me qeverinë kroate", thotë Puhovski.
Siç shton ai, është e qartë se këto marrëdhënie po ndryshojnë, prandaj Dodik tani po kërkon rrëfime dhe armiq të rinj.
“Është e qartë se Dodik nuk dëshiron më të bashkëpunojë me qeverinë kroate, ose anasjelltas – se autoritetet kroate nuk duan më të bashkëpunojnë me të, kështu që ai vendosi të ndërmarrë këtë veprim. Dhe pastaj, për çdo rast, ai përfshiu Shqipërinë dhe Kosovën në histori”, thotë Puhovski.
Përveç mjedisit politik të RS-së, nuk ka pasur reagime zyrtare nga institucionet shtetërore të BiH-së që do ta etiketonin bashkëpunimin midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës si një kërcënim për sigurinë.
Armin Krzaliq, profesor në Fakultetin e Kriminalistikës, Kriminologjisë dhe Studimeve të Sigurisë në Sarajevë, beson se deklaratat e Dodikut janë pjesë e diskursit të përditshëm politik përmes të cilit përfaqësuesit e partive përpiqen të fitojnë pikë politike.
“Forcat e Armatosura të BiH-së janë boshnjake, serbe dhe kroate, dhe çdo aktivitet në rajon nuk mund ta vërë në dyshim këtë. Dodik ndoshta dëshiron të thotë me këtë se ka një problem me Forcat e Armatosura si një forcë e vetme, kështu që ato po shpërndahen ose se po krijohet një forcë tjetër e armatosur që ai e ëndërronte”, tha ai.
Milorad Dodik ka përdorur pretendime për kërcënimin e supozuar ndaj RS për vite me radhë, më shpesh në kontekstin e marrëdhënieve me institucionet shtetërore dhe aktorët ndërkombëtarë.
Gjatë krizës politike të viteve 2021 dhe 2022, ai njoftoi tërheqjen e tij nga Forcat e Armatosura të BiH dhe foli për formimin e ushtrisë së RS, duke shpjeguar se kjo ishte e nevojshme për "mbrojtjen" e entitetit.
orcat e Armatosura të Bashkuara të BiH u formuan në fillim të vitit 2006, pas reformës së sektorit të mbrojtjes së BiH dhe transferimit të përgjegjësive të mbrojtjes nga niveli i entitetit në atë shtetëror.
Forcat e Armatosura të BiH sot përfshijnë gjithashtu tre regjimente kombëtare që ndjekin traditat e Ushtrisë së Republikës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Këshillit Kroat të Mbrojtjes (HVO) dhe Ushtrisë së Republikës Srpska.
Krzaliq gjithashtu beson se nuk ka asnjë kërcënim real as për Serbinë dhe as për Bosnjën dhe Hercegovinën në marrëveshjet ekzistuese të sigurisë. Ai beson se forcimi i bashkëpunimit rajonal duhet të jetë një përparësi nëse ekziston një shqetësim real për sigurinë.
"Megjithatë, interesat politike shkojnë në një drejtim tjetër, secili kujdeset për interesat e veta dhe, nëse ato nuk janë pjesë e marrëveshjeve të caktuara, menjëherë i paraqet ato si një kërcënim për sigurinë e qytetarëve. Problemi është se ende ekziston mosbesim midis shteteve, kështu që bashkëpunimi shpesh paraqitet gabimisht si destabilizim", thotë ai.
Qeveria kroate i tha më parë Radios Evropa e Lirë se deklarata e përbashkët e tre vendeve nuk synon të krijojë ndonjë aleancë ushtarake, duke theksuar se kjo nuk është e nevojshme, përveç anëtarësimit në NATO.
Kroacia dhe Shqipëria janë anëtare të NATO-s, ndryshe nga Kosova, pavarësia e së cilës nuk njihet nga BiH, as nga Serbia fqinje, për shkak të kundërshtimit të politikanëve nga RS.
Pavarësisht kundërshtimit nga përfaqësuesit e RS-së, të cilët mbështesin neutralitetin ushtarak të modeluar sipas Serbisë, BiH bashkëpunon me NATO-n dhe vitin e kaluar bëri një hap të rëndësishëm drejt anëtarësimit duke miratuar Programin e Partneritetit të Përshtatur Individualisht (ITPP).