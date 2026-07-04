“Do të jemi gati”, Ronaldo flet para përballjes së madhe ndaj Spanjës
Cristiano Ronaldo ka folur për sfidën e madhe që e pret Portugalinë në fazën e 1/8 së finales së Kupës së Botës, ku përballë do të ketë një nga favoritët kryesorë për trofe.
Portugalia do të përballet me Spanjën të hënën nga ora 21:00, në një duel që pritet të jetë një nga më të fortët e kësaj faze.
Ronaldo pranoi se Spanja është një prej favoriteve për ta fituar turneun, por theksoi se ekipi i tij është plotësisht i përgatitur për sfidën.
“Do të jemi gati. I njohim shumë mirë. Spanja është një nga favoritët kryesorë për ta fituar turneun. Do të jetë një ndeshje shumë e baraspeshuar dhe mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë”, deklaroi Ronaldo.
Portugalia siguroi kalimin në këtë fazë pas fitores 2-1 ndaj Kroacisë, ndërsa Spanja erdhi pas një fitoreje bindëse 3-0 ndaj Austrisë.
Në këtë Botëror që po zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada, Ronaldo ka qenë në formë të mirë, duke realizuar tre gola deri tani./Telegrafi/