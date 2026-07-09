DJ Gimbo dhe Selin Bollati shijojnë pushimet në Budva, publikojnë një fotografi romantike
DJ i njohur nga Kosova, Gimbo, dhe partnerja e tij, Selin Bollati, po shijojnë disa ditë pushimi në Budva të Malit të Zi.
Ka qenë vetë Gimbo ai që ka ndarë në llogarinë e tij në Instagram një fotografi romantike me Selinin, ku çifti shfaqet pranë një pishine duke shijuar rrezet e diellit.
Në imazh, të dy duken të relaksuar dhe në momente të bukura së bashku, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve.
Historia e tyre e dashurisë nisi në Big Brother VIP Albania 5, ku u njohën gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.
Marrëdhënia e tyre vazhdoi edhe pas përfundimit të spektaklit, ndërsa çifti shpesh ndan me ndjekësit momente nga përditshmëria dhe udhëtimet e tyre.
Ndërkohë, Selin u shpall fituese e edicionit të pestë të Big Brother VIP Albania, duke fituar zemrat e publikut me lojën dhe personalitetin e saj.
Pushimet në Budva janë vetëm një nga destinacionet që çifti ka zgjedhur për të kaluar kohë së bashku, ndonëse fotografia e fundit e publikuar në Instagram është pritur me komente dhe pëlqime të shumta nga fansat e tyre. /Telegrafi/