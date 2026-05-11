Dizeli për 4 denarë më lirë, ulen çmimet e derivateve të naftës në Maqedoni
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 1,78 % në raport me vendimin e datës 4.5.2026.
Çmimi i shitjes me pakicë i ЕURODIZELIT (D-Е V) ulet për 4,00 den/l. Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 nuk ndryshon. Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-98 ulet për 0,50 den/l. Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) ulet për 4,50 denar/l. Çmimi i shitjes me pakicë i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 0,248 den/kg dhe do të jetë 49,968 den/kg.
Nga data 12.5.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
- Benzinë motori EUROSUPER BS 95 - 85,00 (denarë/litër)
- Benzinë motori EUROSUPER BS 98 - 86,50 (denarë/litër)
- Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) - 89,50 (denarë/litër)
- Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) - 94,00 (denarë/litër)
- Mazut М-1 SU - 49,968 (denarë/kilogram).