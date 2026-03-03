Ditët e udhëheqësve të Kubës 'janë të numëruara', paralajmëron një aleat i presidentit Trump
Një politikan i lartë amerikan ka kërcënuar udhëheqësit e Kubës disa ditë pas vrasjes së kreut të shtetit të Iranit.
Lindsey Graham, senator republikan për Karolinën e Jugut dhe një aleat i presidentit Donald Trump, la të kuptohej se regjimi komunist në Havana mund të jetë në shënjestër të radhës nga SHBA-të, shkruan SkyNews, përcjell Telegrafi.
Ai u shfaq në emisionin Sunday Night in America të Fox News për të diskutuar sulmet e fundjavës kundër Iranit që shkaktuan sulme të mëtejshme bombardimi dhe sulme hakmarrëse në të gjithë Lindjen e Mesme.
Kujtojmë se Udhëheqësi Suprem Ajatollah Ali Khamenei u vra në kompleksin e tij të shtunën në mëngjes nga një sulm ajror i përbashkët SHBA-Izrael.
IDF që atëherë ka zgjeruar operacionin e saj ushtarak në Liban, duke goditur objektivat e Hezbollahut.
Irani u kundërpërgjigj, duke qëlluar raketa në bazat ushtarake amerikane dhe aleatët e Gjirit, duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Bahreinin dhe bazën ajrore britanike Akrotiri në Qipro.
"Regjimi iranian, anija mëmë e terrorizmit ndërkombëtar, është gati të shembet", tha zoti Graham. "Kapiteni i anijes, Ajatollahu, është i vdekur".
Megjithatë, senatori tha gjithashtu se "Kuba është e radhës", duke shtuar: "Ata do të bien. Kjo diktaturë komuniste në Kubë, ditët e tyre janë të numëruara".
Nuk është e qartë nëse është planifikuar ndonjë operacion ushtarak, por Kuba është vënë nën presion në rritje nga administrata Trump që kur forcat amerikane rrëmbyen presidentin venezuelan Nicolas Maduro në fillim të vitit.
SHBA-të kanë mbajtur një embargo të rreptë tregtare ndaj Kubës që nga viti 1962.
Në shkurt, administrata Trump e përshkallëzoi bllokadën me një embargo karburanti, e cila shkaktoi mungesë nafte dhe, sipas organizatave bamirëse ndërkombëtare, një krizë humanitare. /Telegrafi/