Dita e ndeshjes: Kosova luan sot miqësore me Çekinë
Kombëtarja e Kosovës do të luaj ndeshjen e parë miqësore për grumbullimin e muajit qershor.
Dardanët do të përballen me Kombëtaren e Çekisë në udhëtim në ndeshjen e parë miqësore.
Të përzgjedhurit e Franco Fodas kanë punë me çekët me fillim nga ora 16:00 në epet Arena në Pragë.
Ky është dueli i tretë që dy ekipet kombëtare do ta zhvillojnë mes vete, pasi më parë janë përballur në kualifikimet për Evropianin e vitit 2020.
Kosova ka një fitore 2-1 në 'Fadil Vokrri' në vitin 2019, teksa çekët kishin triumfuar po me rezultat të njëjtë 2-1 në Pragë. /Telegrafi/