Disa gjëra që prindërit shpesh harrojnë t'ua tregojnë fëmijëve të tyre të rritur
Shqetësimet prindërore nuk ndalen kur fëmijët rriten dhe shumë prindër përfundimisht fillojnë t'i shohin vendimet dhe gabimet e tyre ndryshe.
Disa keqardhje nuk i thonë kurrë me zë të lartë sepse nuk duan të hapin plagë të vjetra ose nuk dinë si t'i shpjegojnë ndjenjat e tyre.
Megjithatë, ka gjëra që ata do të donin që fëmijët e tyre të rritur t'i kuptonin më mirë. Këto janë disa nga gjërat për të cilat shumë prindër pendohen, por rrallë flasin me fëmijët e tyre të rritur.
Ata ishin të vetëdijshëm për gabimet e tyre
Shumë prindër e dinin kur ishin të shpërqendruar, shumë të rreptë ose të munguar emocionalisht, por në atë kohë nuk dinin si ta ndryshonin sjelljen e tyre. Më vonë, ata shpesh ndihen të pafuqishëm sepse e njohën problemin, por nuk arritën ta zgjidhnin atë, shkruan YourTango.
Ata pendohen për gjërat që i kanë lënë pas dore atëherë.
Prindërit shpesh kujtojnë për vite me radhë kohët kur nuk e morën seriozisht frikën, problemin ose përpjekjen e fëmijës së tyre për t'u lidhur. Ajo që dukej e parëndësishme në atë kohë, më vonë mund të shndërrohet në një keqardhje të madhe.
Ata pendohen që janë nën presion për gjërat e gabuara.
Disa prindër sot besojnë se u kanë dhënë shumë rëndësi notave, suksesit, sjelljes ose pamjes së jashtme. Shumë, duke parë prapa, do të kishin preferuar të kishin zgjedhur një marrëdhënie më të qetë dhe më të lidhur me fëmijët e tyre.
Problemet e tyre prekën familjen
Prindërit shpesh, pa e ditur, sjellin në jetën familjare pasiguritë, plagët e vjetra dhe stresin e tyre. Vetëm më vonë e kuptojnë se sa shumë problemet e tyre kanë formësuar atmosferën në shtëpi.
Ata zgjodhën kontrollin mbi lidhjen.
Shumë prindër sot pranojnë se ndonjëherë kanë reaguar ashpër ose impulsivisht në vend që të përpiqen të kuptojnë se çfarë fshihej pas sjelljes së fëmijës së tyre. Ajo që dukej si mosbindje, në të vërtetë mund të ketë qenë ankth ose lëndim.
Ata pendohen që nuk kërkuan më shumë falje.
Disa prindër u rritën në familje ku fëmijëve rrallë u thuhej "më fal". Më vonë ata e kuptuan se faljet e sinqerta shpesh ndihmonin më shumë sesa heshtja ose justifikimet.
Stresi formësoi atmosferën në shtëpi
Fëmijët shpesh e kujtojnë atmosferën e shtëpisë më shumë sesa ngjarje specifike. Prindërit më vonë pendohen që stresi, nervozizmi ose lodhja lanë një gjurmë kaq të fortë në jetën familjare.