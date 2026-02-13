"Directive 8020" po vjen për kompjuter dhe konsola
Supermassive Games ka zbuluar datën e daljes së pjesës së radhës të serisë The Dark Pictures Anthology.
Video-loja Directive 8020 do të marrë versionet për PlayStation 5, Xbox Series X/S dhe PC (përmes Steam) më 12 maj.
Kjo është një video-lojë e tjetër e zhanrit “horror survival” me elementë shkencorë-fantastikë, dhe zhvilluesit e njohur për titujt si Until Dawn dhe The Quarry kanë ndarë detaje të reja përmes një traileri të ri.
Ngjarja zhvillohet rreth një skuadre astronautësh që udhëtojnë në një anije kozmike dhe përfundojnë duke u përballur me një formë jetësore alien që i ndjek dhe mund të imitojë pre, gjë që krijon një atmosferë paranoje dhe frike, një frymëzim që mund të të kujtojë filmin The Thing. Teksa ata përpiqen të mbijetojnë, do të përballen me zgjedhje të vështira që mund të vendosin fatin e tyre dhe të njerëzimit.
- YouTube youtu.be
Si në lojërat e mëparshme të Supermassive, zgjedhjet e lojtarëve kanë rëndësi të madhe dhe video-loja është e ndërtuar rreth momenteve kritike ku duhet të zgjidhni nëse do të shpëtoni një anëtar të skuadrës apo jo.
Për herë të parë, video-loja prezanton një mekanizëm të quajtur Turning Points që ju lejon të riktheni vendime të mëparshme për të eksploruar rrjedha të ndryshme të tregimit - kjo mund t’ju ndihmojë të shihni funde alternative dhe të ruani karaktere që mund të vdesin në një rrjedhë tjetër.
Lojtarët mund të luajnë vetëm apo në bashkëpunim lokal me deri në pesë persona. Studio planifikon gjithashtu të shtojë mbështetje për multiplayer online pasi video-loja të jetë lëshuar.
Directive 8020 ishte planifikuar fillimisht të dalë në tetor 2025, por është shtyrë për në maj 2026 për t’u përmirësuar dhe për shkak të ndryshimeve në zhvillim, përfshirë edhe ristrukturime në studio. /Telegrafi/