Dimitrievski: Kërkesa për ekstradimin e Gruevskit është detyrim institucional
Kryetari i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski thotë se procedura e ekstradimit për ish-kryeministrin Nikolla Gruevski nuk ka mbaruar dhe se do të pasojë një kërkesë e re, e cila, siç tha ai, është gjithashtu një detyrim institucional.
Dimitrievski për "Telma" theksoi se procesi është në vazhdim dhe se pritet konteksti politik në Hungari, por akuzoi disa nga strukturat politike në vend se nuk kanë treguar përgjegjësi të mjaftueshme në rastin e arratisjes së Gruevskit në të kaluarën.
“Fillimisht, nuk është e vërtetë që nuk ka kërkesë për ekstradim, ka dhe po i dërgohet Hungarisë mike në procedurë. Ministri e bëri deklaratën e tij në pjesën se pritet formimi i një qeverie të re, por edhe se do të ketë një kërkesë tjetër për ekstradim. Në fund të fundit, ky është detyrimi i tij”, tha Dimitrievski.
Në fjalimin e tij, ai kritikoi edhe qeverinë e mëparshme të udhëhequr nga LSDM, duke e akuzuar atë se e lejoi Gruevskin të arratisej pa përgjegjësinë e duhur politike.
“Më të shqetësuarit në këtë procedurë janë ata në "Bihaçka", të cilët lejuan që Gruevski të shpëtonte prej tyre ndërsa ata kishin pushtet absolut dhe asnjë përgjegjësi. Edhe Ministri i Brendshëm nuk u mbajt përgjegjës, ata gjetën përgjegjësi te ndonjë polic i vogël”, tha Dimitrievski./Telegrafi/