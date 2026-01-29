San Jose Earthquakes kanë konfirmuar të enjten nënshkrimin e sulmuesit gjerman Timo Werner, në një kontratë shumëvjeçare.

Werner, i cili ka shënuar 115 gola në karrierën e tij, kishte rënë të largohej nga RB Leipzig, por tashmë do të jetë një pjesë kyçe e skuadrës së Konferencës Perëndimore në MLS.

Ai do të jetë te Earthquakes, të cilët po kalojnë një periudhë rindërtimi nën drejtimin e trajnerit dhe drejtorit sportiv Bruce Arena.


Përtej pritshmërive

Werner konsiderohet padyshim nënshkrimi më prestigjioz në historinë e klubit. Ndërsa Josef Martínez kishte ardhur në janar 2025 me një karrierë të pasur, Werner ka 57 paraqitje për Kombëtaren Gjermane dhe ka fituar Ligën e Kampionëve me Chelsea në vitin 2021.

Chelsea e kishte blerë Timo Werner nga RB Leipzig për rreth 53 milionë euro në verën e vitit 2020, duke aktivizuar klauzolën e tij të lirimit për t’ua siguruar shërbimet e sulmuesit gjerman.


Mbyllet kapitulli te RB Leipzig

Werner është lidhur me një largim nga RB Leipzig prej kohësh, pas rënies në hirarki te klubi gjerman. Sulmuesi 29-vjeçar ishte rikthyer te Leipzig në 2022 me një kontratë katërvjeçare, por një huazim i dështuar te Tottenham vitin e kaluar dhe minuta të pakta lojë e bënë të pranojë largimin.

Kontrata e tij ishte parashikuar të skadonte në qershor, por Leipzig e ndërpreu atë më herët për të lehtësuar transferimin.


Arritja e Werner është një fitore e madhe për San Jose, që kishte nevojë për një lojtar të profilit të lartë për të rritur skuadrën. /Telegrafi/

