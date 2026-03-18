“Digjet” interneti pasi Marokut iu dha titulli i Afrikës, shihni shakatë më të mira në rrjetet sociale
Rrjetet sociale janë në zjarr pasi Maroku fitoi titullin e Ligës së Kombeve të Afrikës në një mënyrë të paprecedentë, dy muaj pasi humbi finalen ndaj Senegalit, dhe disa nga shakatë janë vërtet brilante.
Mbrëmë (e martë), bota e futbollit u trondit nga lajmi se titulli i kampionit afrikan iu hoq ekipit kombëtar të Senegalit, edhe pse u arrit në fushë, dhe finalja kundër Marokut u regjistrua me rezultatin zyrtar 3-0 për marokenët.
Arsyeja është se Konfederata e Futbollit Afrikan (CAF) mbështeti apelin e Marokut dhe i dha fitoren, pasi senegalezët, të pakënaqur me vendimet e gjyqtarit, ndërprenë për pak kohë finalen dhe u larguan nga fusha.
Gjyqtarët morën disa vendime skandaloze në favor të Marokut gjatë finales, dhe senegalezët u rikthyen në fushë pas kësaj dhe fituan rregullisht.
Interneti nuk po pushon tani pas marokenëve, të cilët me të drejtë thuheshin se ishin të preferuarit e gjyqtarëve dhe se "shtyheshin" drejt titullit kampion.
CAF just robbed Senegal. 😭
Tani gjithçka është zbuluar, prandaj shikoni disa nga shakatë më të mira për marokenët në rrjetet sociale.
Sa i përket vetë titullit, senegalezët kanë njoftuar një apel në Gjykatën Sportive në Lozanë (CAS) dhe do të shohim se cila do të jetë përgjigja e tyre. Në fushë, ata e fituan me meritë duke mposhtur Marokun në finale pavarësisht gabimeve të shumta të gjyqtar në dëm të tyre. /Telegrafi/
How Morocco won the AFCON 2025pic.twitter.com/Koy7ijGFOX
This AFCON “awarded” win to Morocco just keep getting funnier by the minute, how will they collect the trophy from Senegal 😭😭 pic.twitter.com/mxoO6DKtbK
How Morocco and CAF were moving for the past two months Just so they can take senegal Afcon title away from them. pic.twitter.com/S93FTPNVt9
