Rrjetet sociale janë në zjarr pasi Maroku fitoi titullin e Ligës së Kombeve të Afrikës në një mënyrë të paprecedentë, dy muaj pasi humbi finalen ndaj Senegalit, dhe disa nga shakatë janë vërtet brilante.

Mbrëmë (e martë), bota e futbollit u trondit nga lajmi se titulli i kampionit afrikan iu hoq ekipit kombëtar të Senegalit, edhe pse u arrit në fushë, dhe finalja kundër Marokut u regjistrua me rezultatin zyrtar 3-0 për marokenët.

Arsyeja është se Konfederata e Futbollit Afrikan (CAF) mbështeti apelin e Marokut dhe i dha fitoren, pasi senegalezët, të pakënaqur me vendimet e gjyqtarit, ndërprenë për pak kohë finalen dhe u larguan nga fusha.

E pabesueshme, por e vërtetë: Senegalit i hiqet titulli, Maroku shpallet kampion i Afrikës

Gjyqtarët morën disa vendime skandaloze në favor të Marokut gjatë finales, dhe senegalezët u rikthyen në fushë pas kësaj dhe fituan rregullisht.

Interneti nuk po pushon tani pas marokenëve, të cilët me të drejtë thuheshin se ishin të preferuarit e gjyqtarëve dhe se "shtyheshin" drejt titullit kampion.



Tani gjithçka është zbuluar, prandaj shikoni disa nga shakatë më të mira për marokenët në rrjetet sociale.

Sa i përket vetë titullit, senegalezët kanë njoftuar një apel në Gjykatën Sportive në Lozanë (CAS) dhe do të shohim se cila do të jetë përgjigja e tyre. Në fushë, ata e fituan me meritë duke mposhtur Marokun në finale pavarësisht gabimeve të shumta të gjyqtar në dëm të tyre. /Telegrafi/









