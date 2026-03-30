Digjen dy automjete në Gjevgjeli, shkaktohen dëme materiale
MPB njofton se sot janë djegur dy automjete në Gjevgjeli, mirëpo nuk ka pasur persona të lënduar.
"Më 30.03.2026 në orën 03:50 në Stacionin Policor Gjevgjeli u njoftua se në hapësirë parkimi në rrugën “7 Nëntori” në Gjevgjeli janë djegur dy automjete të parkuara, edhe atë një automjet “Mercedes” me targa të Gjevgjelisë, pronë e Q.F. nga fshati Gjavatë dhe një automjet “Hjundai” me targa çeke, pronë e M.K. nga Republika Çeke.
Nuk ka persona të lënduar, ndërsa ekipi i Njësisë Territoriale Zjarrfikëse Gjevgjeli e ka shuar zjarrin. Është kryer këqyrje në vendin e ngjarjes", thonë nga MPB./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate