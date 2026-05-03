Diell dhe vranësira, temperaturat në rritje gjatë ditës
Të dielën vendi ynë do të përfshihet nga mot kryesisht i qëndrueshëm, i karakterizuar me intervale me diell dhe vranësira të shpërndara.
Sipas parashikimeve meteorologjike, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 dhe 3 gradë Celsius, duke sjellë mëngjese të freskëta.
Ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 15 deri në 17 gradë Celsius gjatë ditës.
Era do të fryjë kryesisht nga drejtimi veriperëndimor, me intensitet të lehtë deri mesatar. /Telegrafi/
