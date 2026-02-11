Gara në patinazh shpejtësie në pista të shkurtra në Lojërat Olimpike Dimërore solli një situatë të çuditshme: holandezët vendosën një rekord olimpik në garën e ekipeve të përziera në 500 metra, por nuk fituan medalje.

Ekipi holandez i përbërë nga Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Teun Boer dhe Jens van 't Wout bëri një garë të paharrueshme dhe vendosi kohën prej 2:35.537, që është një rekord i ri olimpik.

Megjithatë, medalja e artë u fitua nga skuadra italiane me një kohë prej 2:39.019, ndërsa holandezët përfunduan vetëm në vendin e pestë.

Nëse po pyesni veten se si është e mundur kjo, është një sistem gare. Konkretisht, holandezët garuan në finalen B, dhe italianët në finalen A.

Holanda u eliminua në finalen B pasi patinatorja holandeze Xandra Velzeboer, mbajtësja e rekordit botëror në atë seksion, ra në gjysmëfinale kundër Kinës. Rënia e dërgoi Kinën në finalen A dhe në luftën për medalje, ndërsa e ridrejtoi Holandën në finalen B, në garën për vendin e pestë deri në të tetin.

Në finalen B, holandezët vendosën një rekord olimpik dhe ishin pothuajse katër sekonda më të shpejtë se koha e fituesit të finales A, por kjo nuk ishte aspak ngushëllim për ta.

Ndryshe, medalja e argjendtë shkoi për Kanadanë, medalja e bronztë për Belgjikën, ndërsa kinezët mbetën pa medalje në vendin e katërt. /Telegrafi/

Sporte tjeraSport
telegrafi sport app