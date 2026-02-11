Diçka e çuditshme ndodhi në Lojërat Olimpike Dimërore: Holandezët vendosën një rekord olimpik, por përfunduan të pestët
Gara në patinazh shpejtësie në pista të shkurtra në Lojërat Olimpike Dimërore solli një situatë të çuditshme: holandezët vendosën një rekord olimpik në garën e ekipeve të përziera në 500 metra, por nuk fituan medalje.
Ekipi holandez i përbërë nga Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Teun Boer dhe Jens van 't Wout bëri një garë të paharrueshme dhe vendosi kohën prej 2:35.537, që është një rekord i ri olimpik.
Megjithatë, medalja e artë u fitua nga skuadra italiane me një kohë prej 2:39.019, ndërsa holandezët përfunduan vetëm në vendin e pestë.
Nëse po pyesni veten se si është e mundur kjo, është një sistem gare. Konkretisht, holandezët garuan në finalen B, dhe italianët në finalen A.
The Netherlands set an Olympic Record in the short track speed skating mixed team relay final B ⏱️
2:35.537 - A historic time on the rink!#MilanoCortina2026 | @ISU_Speed | #OMEGA | #OMEGAOfficialTimekeeper pic.twitter.com/6ivh9nMzEc
— The Olympic Games (@Olympics) February 10, 2026
Holanda u eliminua në finalen B pasi patinatorja holandeze Xandra Velzeboer, mbajtësja e rekordit botëror në atë seksion, ra në gjysmëfinale kundër Kinës. Rënia e dërgoi Kinën në finalen A dhe në luftën për medalje, ndërsa e ridrejtoi Holandën në finalen B, në garën për vendin e pestë deri në të tetin.
Në finalen B, holandezët vendosën një rekord olimpik dhe ishin pothuajse katër sekonda më të shpejtë se koha e fituesit të finales A, por kjo nuk ishte aspak ngushëllim për ta.
Ndryshe, medalja e argjendtë shkoi për Kanadanë, medalja e bronztë për Belgjikën, ndërsa kinezët mbetën pa medalje në vendin e katërt. /Telegrafi/