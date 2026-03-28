Diaspora shqiptare po organizohet globalisht: Çfarë solli “Diaspora Flet 2025” në Gjermani
GERMIN ka publikuar raportin më të ri nga Konferenca Diaspora Flet 2025, duke përmbledhur diskutimet kryesore, idetë dhe rekomandimet që dolën nga ky takim ndërkombëtar i diasporës shqiptare në Këln. E organizuar bashkërisht nga GERMIN dhe GIZ – MEG, konferenca shërbeu si një platformë strategjike për nxitjen e mësimit ndërkulturor, shkëmbimin e njohurive dhe përforcimin e bashkëpunimit ndërmjet diasporave.
Konferenca “Diaspora Flet 2025”, e mbajtur në Këln të Gjermanisë nga 7 deri më 9 nëntor, shënoi një hap të rëndësishëm në transformimin e diasporës shqiptare nga një komunitet i shpërndarë në një rrjet të organizuar global me potencial real zhvillimi.
Për herë të parë e organizuar jashtë hapësirës tradicionale shqiptare, ky edicion reflektoi një zhvendosje strategjike: nga një iniciativë kombëtare drejt një platforme ndërkombëtare që lidh jo vetëm diasporën shqiptare, por edhe komunitete të tjera nga vende të ndryshme.
Një diasporë me potencial të pashfrytëzuar
Me 159 pjesëmarrës, 39 folës dhe dhjetëra organizata nga Gjermania dhe më gjerë, konferenca nxori në pah një realitet të qartë: diaspora shqiptare përfaqëson një kapital të jashtëzakonshëm intelektual dhe profesional. Megjithatë, sfida kryesore mbetet e njëjtë – mungesa e strukturimit dhe koordinimit për ta kthyer këtë potencial në ndikim konkret për vendet e origjinës.
Në një kohë kur shtetet janë në garë globale për talente, vendet e vogla si Kosova dhe Shqipëria e kanë gjithnjë e më të vështirë të mbajnë kapitalin njerëzor. Në këtë kontekst, diaspora shihet si një aset strategjik që kërkon mekanizma më efikas për aktivizim.
Nga identiteti te teknologjia: temat kryesore
Diskutimet gjatë konferencës u fokusuan në disa fusha kyçe që prekin drejtpërdrejt rolin e diasporës në zhvillim. Kultura dhe identiteti u trajtuan si elementë thelbësorë për ruajtjen e lidhjes me rrënjët në një realitet multikulturor, ndërsa teknologjia dhe inovacioni u theksuan si ura që lidhin tregjet dhe krijojnë mundësi të reja.
Një tjetër dimension i rëndësishëm ishte edukimi dhe gjuha, ku u diskutua sfida e ruajtjes së gjuhës shqipe tek brezat e rinj në diasporë. Në të njëjtën kohë, rrjetëzimi profesional u identifikua si një ndër mekanizmat më të rëndësishëm për të lidhur diasporën me institucionet dhe ekonomitë e vendeve të origjinës.
Rezultatet: më shumë lidhje, më shumë bashkëpunim
Konferenca solli rezultate konkrete që tregojnë një nivel të lartë interesi dhe angazhimi nga pjesëmarrësit. Shumica dërrmuese e tyre u shprehën shumë të kënaqur me organizimin dhe përmbajtjen, ndërsa një përqindje e madhe arriti të krijojë kontakte të reja që mund të shndërrohen në bashkëpunime konkrete.
Kjo tregon se përtej diskutimeve, ekziston një gatishmëri reale për të kaluar në veprime dhe për të ndërtuar ura bashkëpunimi që mund të kenë ndikim afatgjatë.
Problemi kryesor: mungesa e strukturës
Pavarësisht suksesit të konferencës, një nga problemet kryesore që u evidentua është mungesa e strukturës. Organizatat e diasporës vazhdojnë të veprojnë shpesh në mënyrë të fragmentuar, ndërsa komunikimi me institucionet në Kosovë dhe Shqipëri mbetet i paorganizuar dhe jo gjithmonë efektiv.
Në thelb, sfida nuk lidhet me mungesën e potencialit, por me mungesën e një sistemi që e koordinon dhe e kanalizon këtë potencial drejt rezultateve konkrete.
Rekomandimi kyç: një platformë digjitale për diasporën
Një nga rekomandimet më të rëndësishme që doli nga konferenca është krijimi i një platforme digjitale të centralizuar për diasporën. Një hap i tillë do të mundësonte regjistrimin e organizatave, publikimin e aktiviteteve dhe krijimin e hapësirave për bashkëpunim të drejtpërdrejtë.
Një platformë e tillë do ta transformonte diasporën nga një rrjet spontan në një ekosistem të strukturuar dhe funksional, duke rritur ndjeshëm ndikimin e saj.
Çfarë do të thotë kjo për të ardhmen
“Diaspora Flet 2025” konfirmon një trend të qartë: diaspora shqiptare po kalon nga një rol pasiv në një rol aktiv në zhvillimin ekonomik, teknologjik dhe institucional. Megjithatë, ky transformim kërkon më shumë se vullnet – kërkon strategji, koordinim dhe investim në struktura që e bëjnë këtë bashkëpunim të qëndrueshëm.
Nëse këto kushte plotësohen, diaspora shqiptare mund të shndërrohet në një nga faktorët më të rëndësishëm të zhvillimit në dekadën e ardhshme./Telegrafi/