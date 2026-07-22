Dy yje të ekipit kombëtar të Spanjës, mesfushorët Fabian Ruiz dhe Gavi, morën dhurata të pazakonta nga vendlindja e tyre pasi fituan Kupën e Botës 2026.

Ruiz dhe Gavi dhanë një kontribut të madh në fitimin e trofeut dhe më pas u kthyen me krenari në qytetin e tyre të lindjes, Los Palacios y Villafranca në Andaluzi. Një qytet i vogël me 35,225 banorë.

Në nder të tyre, stadiumet aktuale në këtë qytet, Marismas dhe San Sebastian, u riemëruan zyrtarisht në "Fabian Ruiz" dhe "Pablo Paez Gavira Gavi".

Këto janë stadiumet ku këta dy lojtarë të kombëtares spanjolle filluan karrierën e tyre. Por kjo nuk është e gjitha.

Si pjesë e traditës së çuditshme të këtij vendi, dy futbollistët morën edhe arka me domate. Secili aq sa peshon.

Kështu që së bashku ata morën 150 kilogramë domate të rregulluara në arka, kështu që pozuan me arkat para kamerave.


Jesus Navas mori të njëjtat dhurata kur fitoi Kupën e Botës me Spanjën në vitin 2010. Një stadium u emërua për nder të tij dhe atij iu dha domate e barabartë me peshën e tij.

16 vjet më parë, pas suksesit të tij në Afrikën e Jugut, Navas mori domaten "bombon colorao", varieteti më i famshëm i kopshtit me perime në këtë vend. /Telegrafi/

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