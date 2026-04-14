Dhunë në familje në Pejë, arrestohet një person - i gjendet edhe armë automatike
Një rast i dhunës në familje është raportuar në Pejë, ku një person është arrestuar pasi dyshohet se ka kanosur djalin e tij dhe ka shfaqur sjellje agresive ndaj anëtarëve të tjerë të familjes.
Sipas informacioneve zyrtare, viktima ka deklaruar se i dyshuari, babai i tij, posedon edhe armë zjarri.
Pas ndërhyrjes së policisë, gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit është gjetur dhe konfiskuar një armë zjarri e tipit AK-47, së bashku me një karikator që përmbante tetë fishekë.
Me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari mashkull shtetas i Kosovës është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po trajtohet si “Dhunë në familje” dhe “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armës”. /Telegrafi/
