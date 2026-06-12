Në hyrje të lokalit u grabit me forcë, të dyshuarit ia morën paratë nga xhepi
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një rast të grabitjes në Suharekë.
Rasti ka ndodhur të enjten, në ora 02:20.
“Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se deri sa ishte në vendin e punës në hyrje të lokalit ishte sulmuar nga dy të dyshuar dhe me forcë i kanë marrë nga xhepi një shumë parash”, thuhet në raport.
Të dyshuarit janë larguar nga vendi i ngjarjes.
Viktima nuk ka pësuar lëndime, ndërsa rasti vazhdon të trajtohet nga ekipet relevante. /Telegrafi/
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