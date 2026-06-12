eksperti-banner

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një rast të grabitjes në Suharekë.

Rasti ka ndodhur të enjten, në ora 02:20.

“Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se deri sa ishte në vendin e punës në hyrje të lokalit ishte sulmuar nga dy të dyshuar dhe me forcë i kanë marrë nga xhepi një shumë parash”, thuhet në raport.

Të dyshuarit janë larguar nga vendi i ngjarjes.

Viktima nuk ka pësuar lëndime, ndërsa rasti vazhdon të trajtohet nga ekipet relevante. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme