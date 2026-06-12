Gjendet pa shenja jete një person në Shtime
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një person është gjetur pa shenja jete në Shtime.
Rasti ka ndodhur të enjten, në ora 09:55.
“Është raportuar se është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse, ku është njoftuar edhe prokurori dhe me vendim të tij trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport.
Rasti po vazhdon të trajtohet nga ekipet relevante policore. /Telegrafi/
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