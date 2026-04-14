Dhuna seksuale gjatë luftës, Vasfije Krasniqi: 14 prilli ma prishi jetën dhe fëmijërinë
“14 prilli për shumë prej juve është një ditë në kalendar, për mua është një ditë që ma prishi jetën dhe fëmijërinë".
Kështu u shpreh gruaja e parë që rrëfeu publikisht në vitin 2018 tmerrin e përjetuar gjatë luftës.
Vasfije Krasniqi në Ditën Memoriale për të Mbijetuarit e Dhunës Seksuale ka folur pikërisht në ditën që përkon me përvjetorin e ditës së tmerrit për të.
Ajo tha se si 17 vjeçare e raportoi rastin pranë institucioneve të atëhershme të drejtësisë, por përjetoi padrejtësinë.
Krasniqi bëri thirrje që këto raste të trajtohen me prioritet duke shtuar se "shpirti im do të ketë paqe kur të ketë drejtësi", raporton kp.
"Ambasadorja e Guximit" ka folur në konferencën rajonale në shënim të 14 prillit me temën "Avancimi i qasjes në drejtësi për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës: Përgjegjësia penale dhe e drejta për kompensim".